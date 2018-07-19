Ещё
Собянин: Новые жилые дома в Москве будут экологичнее прежней застройки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин: Новые жилые дома в Москве будут экологичнее прежней застройки 

Авторадио 1 час назад
Новые жилые дома в Москве будут на 15-25 процентов экологичнее прежней застройки, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе Московского урбанистического форума. По его словам, новые требования к коммунальным сетям, к электро— и теплогенерации напрямую влияют на экологию. Панельные дома новых серий позволят горожанам экономить на услугах ЖКХ. В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин отметил, что в ближайшее время в рамках программы реновации будут строить дома по технологии умного города. По домофону в таких домах можно будет вызвать экстренные службы, а с помощью интерактивной панели в лифтовом холле удаленно получить услуги центров «Мои документы».
Авторадио: последние новости
Жертвами взрыва газа на предприятии в Петербурге стали 2 человека Москву включили в число самых комфортных мегаполисов мира Глава FIFA: Чемпионат мира по футболу в России стал лучшим в истории
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине165
Россиян предложили увольнять по новой статье96
Российский певец покончил с собой184
К санкциям против РФ подключились новые страны572
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы14
Видео
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:49
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение