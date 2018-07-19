Собянин: Новые жилые дома в Москве будут экологичнее прежней застройки 

Новые жилые дома в Москве будут на 15-25 процентов экологичнее прежней застройки, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе Московского урбанистического форума. По его словам, новые требования к коммунальным сетям, к электро— и теплогенерации напрямую влияют на экологию. Панельные дома новых серий позволят горожанам экономить на услугах ЖКХ. В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин отметил, что в ближайшее время в рамках программы реновации будут строить дома по технологии умного города. По домофону в таких домах можно будет вызвать экстренные службы, а с помощью интерактивной панели в лифтовом холле удаленно получить услуги центров «Мои документы».