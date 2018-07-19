Салехардцы проголосовали за благоустройство восьми площадок

Свыше четырех тысяч жителей Салехарда приняли участие в опросе на портале «Живем на Севере», где голосовали за общественные территории, которые будут благоустроены в 2019 году пор программе «Комфортная городская среда».

Из 27 предложенных вариантов в лидеры вышли восемь общественных территорий. Горожане предлагают благоустроить прилегающие территории городских библиотек, школы искусств и Салехардского центра молодежи, открыть веревочный парк у СОК «Старт», устроить детскую площадку в микрорайоне Солнечный и пешеходную зону улицы Ленина.

По шести объектам уже готовятся дизайн-проекты. Благоустройство еще двух территорий пока под вопросом. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, участок у детской школы искусств не относится к общественным территориям, в идеале школа она должна быть огорожена забором. Вопрос устройства детской площадки в Солнечном рассматривается специалистами профильного департамента. Решение по ней будет вынесено позже.

А финальное голосование за выбранные объекты благоустройства пройдет в единый день голосования 9 сентября 2018 года.