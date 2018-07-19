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Синоптики: шторм в центральном Вьетнаме продолжится
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Синоптики: шторм в центральном Вьетнаме продолжится 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Шторм Сон Тинь, недавно обрушившийся на южный Китай и северный Вьетнам, остается угрозой для центральной части республики, сообщают синоптики
В среду вечером он дошел в виде тропической депрессии до провинций Нге Ан и Тхань Хоа в виде тропической депрессии с максимальной скоростью ветра 40-60 километров в час. До поздней ночи в четверг ожидается ливень.
Ханою же, по словам синоптиков, стоит ждать ветра и грозы. Начиная с пятницы во всех северных регионах прогнозируются проливные дожди. Метеорологи предупреждают о возможности нового наводнения в северных районах.
О возможности штормов в Нячанге, Муйне или Фукуоке не сообщается.
Сон Тинь стал третьим тайфуном, образовавшимся в этом году в Восточно-Вьетнамском море. В этом году синоптики ожидают до тринадцати штормов в данном регионе.
В прошлом году Вьетнам пережил рекордных 16 штормов. Самым мощным из них оказался Дамри, обрушившийся на страну в ноябре и унесший по меньшей мере 106 жизней.
Источник: VnExpress
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