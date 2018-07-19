Пенсионерам и инвалидам. Решили не работать? Сообщите в соцзащиту заранее

На Ямале изменились сроки назначения ежемесячного пособия неработающим пенсионерам и инвалидам. С 20 июля 2018 года в округе вступит в силу постановление правительства ЯНАО , которое приводит к единому порядку практику применения административного регламента, регулирующего предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Изменения коснутся работающих пенсионеров — женщин, достигших возраста 50 лет и старше и работающих пенсионеров-мужчин, достигших возраста 55 лет и старше, имеющих стаж работы на территории автономного округа не менее 15 календарных лет, а также работающих инвалидов, имеющих стаж работы на территории автономного округа не менее 10 календарных лет. Директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Елена Карпова пояснила, если они в ближайшее время, например, до конца июля, планируют прекращать свою трудовую деятельность, им необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о назначении ежемесячного пособия до 1 августа 2018 года. В дальнейшем департамент социальной защиты округа рекомендуем гражданам обращаться до истечения месяца, в котором прекращена трудовая деятельность. Дополнительно проконсультироваться по сути изменений можно у специалистов окружного департамента социальной защиты населения по телефону 8-800-302-94-40. Общий объём бюджетных ассигнований, направленных на развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан ЯНАО в 2018 году, составил около 8,5 млрд рублей, — сообщает пресс-служба губернатора автономного округа. На Ямале меры социальной поддержки получают 66089 неработающих пенсионеров, 24174 ветеранов труда и 17629ветеранов ЯНАО.