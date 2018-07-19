Эля Енотова: «Молодой болгарец выучил русский благодаря американскому каналу»

Не так давно я съездила в другую страну, а именно в Болгарию . Это была моя первая поездка за границу за долгое время. Я очень нервничала и буквально измучила вопросами своего турагента. Отдельным пунктом обсуждения стали чаевые. Советовали не скупиться на них — тогда и отношение персонала и сотрудников будет другое.

Уже во время поездки в отеле мы познакомились с ребятами на ресепшене. По-русски из них мало кто говорил. Одним из таких был молодой парень по имени Иван. Он мне сразу понравился: он подробно рассказал о расписании автобусов, о городе, помог включить сейф в номере, а через несколько дней, когда мы с молодым человеком сильно обгорели, без лишних вопросов предоставил аптечку отеля.

Я частенько вспоминала слова турагента и, кажется, уже с первого дня знакомства решила дать Ивану чаевые. И вот вечером я подошла к нему, положила деньги на стойку (5 лев — 185 рублей), поблагодарила… Но реакция парня меня удивила. Глаза округлились, он занервничал и замахал руками.

— Нет, спасибо. Но я не хочу принимать эти деньги, — сказал он. На вопросы, почему, он мне не смог дать внятного ответа. Я настаивать не стала, но так уж получилось, что мы разговорились.

Иван рассказал, что ему 22 года, он закончил факультет филологии и русский был его дополнительным языком. Но выучил он его ещё раньше и благодаря американскому каналу мультфильмов Cartoon Network. Дело в том, что долгое время канал транслировали в страну только на русском языке — Иван был фанатом канала и другой язык его не смущал, так и выучился. Иван ещё многое рассказал о своей работе, о стране — но все это писать уже лишнее, да и совсем другая история это.