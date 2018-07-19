Ещё
Эля Енотова: «Молодой болгарец выучил русский благодаря американскому каналу»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эля Енотова: «Молодой болгарец выучил русский благодаря американскому каналу» 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Не так давно я съездила в другую страну, а именно в Болгарию. Это была моя первая поездка за границу за долгое время. Я очень нервничала и буквально измучила вопросами своего турагента. Отдельным пунктом обсуждения стали чаевые. Советовали не скупиться на них — тогда и отношение персонала и сотрудников будет другое.
Уже во время поездки в отеле мы познакомились с ребятами на ресепшене. По-русски из них мало кто говорил. Одним из таких был молодой парень по имени Иван. Он мне сразу понравился: он подробно рассказал о расписании автобусов, о городе, помог включить сейф в номере, а через несколько дней, когда мы с молодым человеком сильно обгорели, без лишних вопросов предоставил аптечку отеля.
Я частенько вспоминала слова турагента и, кажется, уже с первого дня знакомства решила дать Ивану чаевые. И вот вечером я подошла к нему, положила деньги на стойку (5 лев — 185 рублей), поблагодарила… Но реакция парня меня удивила. Глаза округлились, он занервничал и замахал руками.
— Нет, спасибо. Но я не хочу принимать эти деньги, — сказал он. На вопросы, почему, он мне не смог дать внятного ответа. Я настаивать не стала, но так уж получилось, что мы разговорились.
Иван рассказал, что ему 22 года, он закончил факультет филологии и русский был его дополнительным языком. Но выучил он его ещё раньше и благодаря американскому каналу мультфильмов Cartoon Network. Дело в том, что долгое время канал транслировали в страну только на русском языке — Иван был фанатом канала и другой язык его не смущал, так и выучился. Иван ещё многое рассказал о своей работе, о стране — но все это писать уже лишнее, да и совсем другая история это.
Хорошие новости: последние новости
Русский с китайцем — братья навек: как Челябинск встретил товарищей из Поднебесной Южноуральской семье, которая ехала на море и застряла под Самарой, починил машину деревенский умелец Челябинские поисковики привезли внучку на место захоронения деда-героя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине169
Россиян предложили увольнять по новой статье102
Российский певец покончил с собой186
К санкциям против РФ подключились новые страны575
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы14
Видео
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:49
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение