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Неотвратимость наказания: российский шоу-бизнес доволен сроками обидчиков Смэша
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Неотвратимость наказания: российский шоу-бизнес доволен сроками обидчиков Смэша 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Обидчиков ди-джея Смэша отправили на два года в исправительную колонию. Ожидаемый приговор для людей, которые изувечили музыканта, внимание, — за отказ с ними фотографироваться. Роковая встреча кумира молодежи с народным избранником и его помощником состоялась в феврале в одном из ночных клубов Перми.
Судя по лицам и костюмам, подсудимые не ожидали получить реальные сроки. Ширман — фамилия известного ди-джея Смэша. На этих кадрах экс-депутат Телепнев избивает музыканта за отказ сделать сэлфи — в пермском ночном клубе. Вот так Смэш выглядел сразу после драки. Сотрясение мозга и сломанная челюсть. Почти не мог говорить.
Телепнев — экс-депутат и мастер спорта по рукопашному бою — только и запомнился в законодательном собрании края — вот такими роликами. И неудачной попыткой разогнать собрание поклонников Анатолия Кашпировского. Оттуда Телепнева выставили разгневанные почитатели народного целителя.
Хит про неспящую Москву Смэш записал вместе с Тимати, и именно рэпер тогда первым вступился за музыканта. Интересно, что сразу после драки в клубе Телепнев опубликовал то самое сэлфи. Но вот человек слева — Сергей Ванкевич — на нем плохо вышел. Поэтому приятели вернулись к музыканту за повторным фото. Что было дальше — вы знаете.
Новость о наказании обидчиков Смэша его коллеги по цеху встретили с воодушевлением. Сам Смэш на суд приехать не смог. Он заболел и находится в Москве. Но в целом, вердиктом остался доволен.
— Я считаю, что приговор мог бы быть строже. Но не в строгости дело, а в том, что лично я доволен, что смог добиться неотвратимости наказания для лиц, которые привыкли оставаться безнаказанными, — заявил в своев видеообращении музыкант.
В суде может закончиться еще один звездный конфликт. Ранее Пятый канал рассказывал о том, как бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков поколотил спортивного журналиста Игоря Рабинера в студии телеканала «Матч ТВ» на Воробьевых горах. Сначала стороны заявили, что претензий не имеют. Однако позднее Рабинер передумал и решил, что все же будет завершать конфликт уже в суде.
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