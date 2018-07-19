В Оренбурге из-за аварийного состояния закрыли переход на Пролетарской

Как рассказали в городской администрации, взамен подземного оборудован наземный пешеходный переход. Для реконструкции аварийного объекта в управлении строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга занимаются подготовкой проектно-сметной документации.

Всего в областном центре 15 подземных пешеходных переходов, семь из которых будут отремонтированы в этом году: ул. Чкалова (ост. «Газовик»); ул. Чкалова (ост. «Молодежная»); пр. Гагарина (ост. «Мира»); ул. Володарского (ост. «ТС Центр»); ул. Маршала Жукова (ост. Филармония); пр. Гагарина (ост. «1 горбольница»); ул. 8 марта (ост. «ТД Восход»).