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В Екатеринбурге избили главу предвыборного штаба кандидата в депутаты
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В Екатеринбурге избили главу предвыборного штаба кандидата в депутаты 

e1.ru 32 минуты назад
Фото: e1.ru
Сегодня вечером в Екатеринбурге избили Дениса Граматчикова, главу предвыборного штаба кандидата в депутаты гордумы Владимира Нагибина. Как сообщил E1.RU сам Граматчиков, на него напали рядом со зданием совета ветеранов Орджоникидзевского района, на Вали Котика, 9.
— Это произошло около семи часов вечера, — говорит Денис Граматчиков. — Мои коллеги проводили социологическое исследование на Уралмаше. Я подъехал, чтобы забрать бумаги, среди них были бумаги с подписями в поддержку Владимира Нагибина. Я нес коробку к себе в машину, когда стал класть коробку в багажник, на меня налетели трое или четверо мужчин. Сбили меня ударом в лицо на землю, стали пинать, потом убежали вместе с коробкой.
Били главу предвыборного штаба преимущественно в голову. После этого врачам пришлось зашивать губу пострадавшего: она была рассечена. Кроме того, у него диагностировали сотрясение мозга.
Сам Денис Граматчиков предполагает, что нападение связано с избирательной кампанией.
В полиции пообещали прокомментировать случившееся позже.
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