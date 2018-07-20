В Екатеринбурге избили главу предвыборного штаба кандидата в депутаты

Сегодня вечером в Екатеринбурге избили Дениса Граматчикова, главу предвыборного штаба кандидата в депутаты гордумы Владимира Нагибина . Как сообщил E1.RU сам Граматчиков, на него напали рядом со зданием совета ветеранов Орджоникидзевского района, на Вали Котика, 9.

— Это произошло около семи часов вечера, — говорит Денис Граматчиков. — Мои коллеги проводили социологическое исследование на Уралмаше. Я подъехал, чтобы забрать бумаги, среди них были бумаги с подписями в поддержку Владимира Нагибина. Я нес коробку к себе в машину, когда стал класть коробку в багажник, на меня налетели трое или четверо мужчин. Сбили меня ударом в лицо на землю, стали пинать, потом убежали вместе с коробкой.

Били главу предвыборного штаба преимущественно в голову. После этого врачам пришлось зашивать губу пострадавшего: она была рассечена. Кроме того, у него диагностировали сотрясение мозга.

Сам Денис Граматчиков предполагает, что нападение связано с избирательной кампанией.

В полиции пообещали прокомментировать случившееся позже.