Обзор соцсетей: Джошуа с Поветкиным, Альварес с принцессой, Мэйуэзер с королём

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

That time we went to Maza, ese tiempo que nos fuimos a Maza… #Mazatlan #Sinaloa #Mexico

Публикация от Adrian Granados (@eltigreag)

17 Июл 2018 в 5:55 PDT Короли спорта: Флойд Мэйуэзер и Леброн Джеймс

When the PPV king and King James #MayweatherMoment⠀

Публикация от Mayweather Promotions (@mayweatherpromotions)

18 Июл 2018 в 7:53 PDT Усик и Гассиев на обложке последнего номера журнала Boxing News

This is great… @usykaa #usykgassiev #moscow #klimasmanagement

Публикация от Egis Klimas (@klimasmanagement)

18 Июл 2018 в 6:39 PDT Тарас Шелестюк с женой мечтают в Калифорнии

#californiadreaming All of us always dreaming about something. I came to US, specially in Los Angeles, to follow my dream, become a World champion on professional ring, make money, take care about my amazing family and enjoying my life with my beautiful wife and future kids. I still on my way no matter what. Any situations make me more stronger So my friends, dream big and follow your dreams! In this world anything can happens! #iamTARAS • #motivation #teamSHELESTYUK #SHELESTYUK #family #wife #familyfirst #dream #california #californiadreaming #dub #healthylifestyle #LA #life #love #onnit #getonnit #together #boxing #boxinglife #hype #ukraine #peacefulwarrior #cali #model #fighter #speaker

Публикация от Taras Aleksandrovich? (@tarasshelestyuk)

18 Июл 2018 в 8:13 PDT Джарретт Хёрд хвастается двумя поясами

I’m Raw! Time. #Sunrise and #Sunshine @wbaboxingofficial @ibfboxing

Публикация от «SWFT» Jarrett Hurd (@swift_jarretthurd)

18 Июл 2018 в 9:56 PDT Александр Емельяненко объяснил, почему он видоизменился

Вот почему я подстриг бороду!

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

17 Июл 2018 в 11:43 PDT Йорденис Угас скромно нарушает режим в самолёте

Back home after a beautiful experience. #allstar #thankgod #chango #mlb #fox #espn #yolo #aroldischapman #blessed #friends #adidas #nike #boxing #cuba

Публикация от Yordenis Ugas (@yordenis_ugas)

18 Июл 2018 в 1:19 PDT Предпоследний участник второго сезона Всемирной боксерской суперсерии — Терри Флэнеган

Proud to be part of the biggest boxing competition in the world. Ready to start the next chapter of my career. #teamturbo #manchester #worldboxingsuperseries

Публикация от Terry Flanagan (@terry_turbo)

18 Июл 2018 в 9:45 PDT …и последний участник — Райан Мартин

Team BlueChip just touched down in Moscow for the @wbsuperseries draw gala! Let’s Go Champ!

Публикация от Ryan «Blue Chip» Martin (@bluechipboxer)

18 Июл 2018 в 8:07 PDT Райан Гарсиа похвастался фото с Флойдом Мэйуэзером

His promoter said I’m the «future»

Публикация от Ryan Garcia (@kingryang)

17 Июл 2018 в 11:22 PDT Николай Валуев в Центре развития бокса ( Москва

Центр Развития Бокса. Москва.

Публикация от Николай Валуев (@nickvaluev)

18 Июл 2018 в 1:24 PDT Абнер Марес готовится комментировать бокс для испаноязычной аудитории

“I’m excited to be joining the Telemundo Deportes team for the Boxeo Telemundo fights. Being part of the team for the Rio Games was a highlight in my career and I’m proud and honored to be able to join them once again. I know that together we will give boxing fans the ringside view and perspective that they want, as well as witness some incredible fights and talented fighters. ” @telemundo @telemundodeportes #teammares #abnermares #boxinganalyst #telemundo #expanding

Публикация от Abner Mares Martinez (@abnermares)

18 Июл 2018 в 10:39 PDT Встречайте Фабиана Майдану, младшего брата Маркоса Майданы

Unbeaten welterweight prospect Fabian Maidana, the younger brother of former 147-pound champion Marcos «El Chino» Maidana, is quickly rising up the ranks—but he's looking to create a style all his own. READ on our website.

Публикация от Premier Boxing Champions (@premierboxing)

17 Июл 2018 в 6:44 PDT Хенри Ланди готов ехать 18 августа в Россию к местному Зауру Абдуллаеву

I grind and work my ass off for everything I have & going too get.We have no brakes running over this bull in Russia #facts #hammertime #TeamHammer #?

Публикация от Hank Lundy (@hammerinhank_lundy)

17 Июл 2018 в 4:27 PDT Морис Хукер с британским чемпом Энтони Джошуа

Публикация от Maurice Hooker (@mauricemightymohooker)

17 Июл 2018 в 5:11 PDT Эдриен Броунер анонсирует новую вечеринку…

St. Louis come party with me at the day party for my Bday LETS GET IT shoutout #zero2/60 Публикация от Adrien AB Broner (@adrienbroner)

17 Июл 2018 в 2:45 PDT …а в тренировочный зал приходит только для того, чтобы поздороваться с братанами

National Brother Day @iam_g2x @iam_jcraw @sukaboutbillions @lil_head15 @sixtyfourty @gervontaa @roberteaster_jr @rausheewarren @whiteticket @slickdes_baby @badazzluck @tylermccreary_ @bankrollll_b @supremecbg #DreDay sorry if I forgot anybody but everybody I tagged I will die or kill for FACTS! #AboutBillions #NationalBrotherDay

Публикация от Adrien AB Broner (@adrienbroner)

18 Июл 2018 в 8:41 PDT Для чего Александр Усик в Москве?

Вот так Публикация от?LomUs Official? (@lomus_17)

18 Июл 2018 в 6:57 PDT Дмитрий Кудряшов молотит мешок

сегодня @bupascoach забыл что между раундами бывает минута отдыха

Публикация от Дмитрий Кудряшов (@dmitry__kudryashov)

18 Июл 2018 в 7:21 PDT Джесси Варгас радостно рассказывает, как будет побеждать на онлайн-платформе DAZN

Speaking about the next fight on @dazn_usa October 6th in #Chicago

Публикация от Jessie Vargas (@jessievargas_)

17 Июл 2018 в 1:53 PDT Канело Альварес со своей маленькой принцессой

Te extraño mi princesa

Публикация от Saul Alvarez (@canelo)

17 Июл 2018 в 1:49 PDT Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.