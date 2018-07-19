19 июля в столице ожидается облачная погода с прояснениями и до 26 градусов тепла

Местами пройдут кратковременные дожди.

В четверг, 19 июля, в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха поднимется до 26 градусов тепла.

В столичном регионе продолжает действовать циклон, из-за которого сохранится неустойчивая погода и пониженное атмосферное давление. Максимальная температура днем составит 24-26 градусов. Ближе к полудню пройдут кратковременные дожди, местами ливни будут сопровождаться грозами. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

Такая погода неблагоприятна для организма, метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание, усиление депрессивного состояния, вялость.

Метеорологи советуют избегать длительного пребывания на солнце и снизить или отказаться от тяжелых физических нагрузок, а также употреблять больше жидкости и принимать контрастные водные процедуры, сообщает портал «Метеоновости».

Кстати, 19 июля православные вспоминают преподобного Сисоя Великого, который был монахом. Он известен тем, что провел в отшельничестве около 60 лет. Также в этот день в старину начинали делать варенье из черной смородины (подробнее…).