Хабаровский край катастрофически нуждается в туристах — Игорь Неклюдов

В последние годы скончавшийся сегодня известный хабаровский бизнесмен Игорь Неклюдов очень много сил потратил на открытие первого в России пограничного перехода, построенного на частные средства. Пункт пропуска «Заимка» в пригороде Хабаровска был готов к приему туристов еще в прошлом году, однако ввиду затянувшихся согласований разрезание красной ленточки все время откладывается. В середине июня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении этого инвестпроекта в перечень приоритетных. Торжественное открытие было запланировано в рамках Восточного экономического форума. Незадолго до своей смерти Игорь Неклюдов рассказал корреспонденту ИА « Хабаровский край сегодня», с какими трудностями он столкнулся, и что даст его проект региону.

— Игорь Михайлович, идею создать пункт пропуска прямо на территории принадлежащего вам туркомплекса кто-то подсказал или это исключительно ваша задумка?

— Моя, конечно. Как мне это пришло в голову, сейчас и не вспомню. Просто мы построили в 2012 году речной вокзал, а следом родилась мысль — можно же не просто людей на прогулочных катерах катать, но и возить их в Китай , и соседей из Поднебесной принимать.

Заказали проект перепланировки уже построенного здания, возвели второй этаж. Провели берегоукрепительные работы, соорудили пирсы. Все, что требовалось, сделали. Вообще вопрос строительства нового пункта пропуска в Хабаровска края рассматривался уже лет пятнадцать. И эскизы рисовали, и проекты прорабатывали, место подбирали, но до ума по ряду причин не довели. Кстати сказать, действующий пункт пропуска в Хабаровске (базирующийся на дебаркадере), принимался в эксплуатацию в 1994 году по временной схеме. И до сих пор по этой временной схеме и работает, не обеспечивая соблюдения всех нормативных требований. Заметьте, с 2006 года в России запрещено размещать пограничные переходы на дебаркадерах.

— И на каком этапе вы столкнулись с претензиями государственных структур?

— Практически сразу. Сначала возник вопрос у них, а Амур — судоходная река в принципе? Мы запросили документацию, подтвердили, что да.

— И от кого именно исходили такие посылы, как думаете?

— От пограничной службы. Все вопросы, которые возникали в процессе отладки работы погранперехода, инициировали ее представители. После истории с судоходством мы получили предупреждение, что по реке нельзя передвигаться иностранным судам. У нас годами из китайского Фуюаня речным маршрутом прибывают туристы, а тут такое. Потом жалоба — дескать, наш порт построен на фарватере Амура, и это спровоцирует столкновение судов. Очень много вопросов вызывал наш надстроенный этаж — что якобы нет документации, нет проекта. Но у нас все оказалось на месте. Говорили, что рыбу мы всю погубим — минприроды федеральное провело проверку, вынесло заключение, что и в этом аспекте все в порядке.

Дальше — больше. Нас одновременно проверяли по пять организаций. Даже антимонопольный комитет нас проверял, хотя мы как раз создаем альтернативу единственному пункту пропуска! Я бы назвал это коротко — искусственное сдерживание.

— Перспектива, что он откроется, все-таки есть?

Когда он все-таки будет открыт, это будет первый построенный полностью на деньги частного инвестора пограничный переход в стране. К тому же на Амуре сорок лет не строились новые речные вокзалы.

— Насколько этот проект интересен региону?

— Хабаровский край катастрофически нуждается в туристах. Настолько этот вопрос в загоне, что диву даешься. Соседи наши в Приморье 420 тысяч в 2017 году привезли китайцев! А мы 23 тысячи человек. К нам же с удовольствием поедут из Пекина, Шанхая Харбина . У нас в распоряжении есть два толстых фолианта — расчеты специализированных научных институтов. По предварительным прикидкам, через погранпереход в пригороде Хабаровска в 2018 году можно принять 38 тысяч китайских туристов, в 2019 году — 73 тысячи, в 2020 году — 99 тысяч. При этом предприятия потребительского рынка региона (не наши, а в целом, я это подчеркиваю) смогут выручить дополнительно: в 2018 году — свыше 3 млрд рублей, в 2019 году — 6 млрд рублей, в 2020 году — почти 8,5 млрд рублей! Еще одна позиция — доходы в бюджет Хабаровского края. Экономисты подсчитали, что дополнительно казна региона получит в 2018 году 218 млн рублей, в 2019 году — 412 млн рублей, в 2020 году — 557 млн рублей. Мы не с потолка эти цифры взяли, это наука.

— А со стороны правительства региона вам была оказана какая-то поддержка?

— Конечно. У меня вон сколько копий писем в минтранс, минвостокразвития, прочие министерства и организации. За подписью губернатора, за подписью его заместителей. Начиная с 2014 года все подтверждали целесообразность создания нового погранперехода.

— Во что обошелся вам речной вокзал с пунктом пропуска?

— Гидротехнические сооружения, речной вокзал, гавань, пристань, берегоукрепление — 1,025 млрд рублей. В эти затраты входит и все необходимое оборудование. Мы строим все за свои деньги и передаем в безвозмездное пользование на весь срок службы этого пункта пропуска государственным контрольным органам.

— Вы имеете в виду весь речной вокзал на «Заимке»?

— Я имею в виду все кабинеты и технические средства, необходимые для работы пограничников, таможенной службы , сотрудников Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Надо сказать, что каждая структура не стеснялась в требованиях, раз уже это строится не за государственный счет. Вдобавок ко всему — мы полностью берем на себя коммунальные расходы и предоставляем транспорт для перевозки сотрудников к месту их работы.

— А с китайской стороны готовы обеспечить транзит пассажиров на китайской части острова Большой Уссурийский?

У нас есть запросы примерно от полутора десятков туристических компаний из разных регионов Поднебесной, которые ждут открытия нового перехода и сообщают, сколько туристов готовы направить ежегодно в Хабаровск. СПРАВКА По данным официального сайта группы компаний «Дальрео», в её управлении находятся пять бизнес-центров в центральной части Хабаровска и знаменитые «Золотые башни» на Восточном шоссе. В созданную Игорем Неклюдовым бизнес-империю также входит туристический комплекс «Заимка». Близкие к Неклюдову люди стоят во главе фитнес-центра World-class, телекомпании «Даль-ТВ» с «Дорожным радио», сети кинотеатров, включая «Гигант». Компания «Дальреострой» ведет строительство отеля Hilton на улице Комсомольской.