Россиян предложили увольнять за утрату доверия

Бизнесмены попросили Минтруд разрешить увольнять сотрудников в связи с утратой доверия. В настоящее время такая мера применяется для госслужащих, правоохранителей и военных. Как пишет газета «Известия» , чиновники могут рассмотреть новое основание для увольнения.

Данный вопрос пока находится на стадии обсуждения.

В действующем законе четко установлены причины утраты доверия — нарушение налагаемых запретов (коммерческая деятельность, участие в иностранных НКО, счета в зарубежных банках), отказ предоставлять сведения о доходах или расходах, а также непринятие мер для урегулирования конфликта интересов.

В Минтруде считают, что такую поправку возможно внести для ограниченного круга коммерческих компаний.

По данным глобального исследования InfoWatch, утечка информации из различных учреждений и организаций все чаще происходит по вине нелояльных сотрудников. Некоторые из них «сливают» конфиденциальную информацию в руки прямых конкурентов.