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Россиян предложили увольнять за утрату доверия
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Россиян предложили увольнять за утрату доверия 

360tv.ru 2 часа назад
Бизнесмены попросили Минтруд разрешить увольнять сотрудников в связи с утратой доверия. В настоящее время такая мера применяется для госслужащих, правоохранителей и военных. Как пишет газета «Известия», чиновники могут рассмотреть новое основание для увольнения.
Данный вопрос пока находится на стадии обсуждения.
В действующем законе четко установлены причины утраты доверия — нарушение налагаемых запретов (коммерческая деятельность, участие в иностранных НКО, счета в зарубежных банках), отказ предоставлять сведения о доходах или расходах, а также непринятие мер для урегулирования конфликта интересов.
В Минтруде считают, что такую поправку возможно внести для ограниченного круга коммерческих компаний.
По данным глобального исследования InfoWatch, утечка информации из различных учреждений и организаций все чаще происходит по вине нелояльных сотрудников. Некоторые из них «сливают» конфиденциальную информацию в руки прямых конкурентов.
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