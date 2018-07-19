Житель Ершова предсказал свою смерть в реке

В городе Ершов Саратовской области местный житель утонул в реке Малый Узень. Это произошло ровно через 40 дней после смерти его деда. Немного ранее 36-летний внук стоял около могилы родственника и говорил, что они скоро встретятся. Об этом сообщает портал ЧП-Саратов.

По предварительной информации, на берегу мужчина распивал алкогольные напитки со своими друзьями. В один момент он решил искупаться и зашёл в воду возле шлюзов. Когда он пропал из виду, его товарищи поверхностно осмотрели водоём и вызвали специалистов. На место прибыли водолазы Областной службы спасения.

Тело утонувшего пока не найдено. Поиски осложнены сильным течением и большой глубиной реки.