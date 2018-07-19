Пожарным удалось ликвидировать возгорание на Алтайском шинном комбинате

Как уточняется, на предприятии горел утеплитель под крышей. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 10:39 по местному времени (6:39 по времени Москвы ).

Сообщение о пожаре поступило на пульт в10:15, передает ТАСС . Из здания, в котором находятся производственные и административные помещения, эвакуировали 30 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. На место ЧП выезжали 11 единиц спецтехники.

Алтайский шинный комбинат в Барнауле занимает площадь порядка 55 гектаров. На предприятии производится более 60 моделей шин для автомобилей и сельскохозяйственной техники, а также 31 типоразмер авиационных шин.