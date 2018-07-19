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Пожарным удалось ликвидировать возгорание на Алтайском шинном комбинате
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Пожарным удалось ликвидировать возгорание на Алтайском шинном комбинате 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Пожар на Алтайском шинном комбинате в Барнауле удалось ликвидировать. В результате происшествия жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Как уточняется, на предприятии горел утеплитель под крышей. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 10:39 по местному времени (6:39 по времени Москвы).
Сообщение о пожаре поступило на пульт в10:15, передает ТАСС. Из здания, в котором находятся производственные и административные помещения, эвакуировали 30 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. На место ЧП выезжали 11 единиц спецтехники.
Алтайский шинный комбинат в Барнауле занимает площадь порядка 55 гектаров. На предприятии производится более 60 моделей шин для автомобилей и сельскохозяйственной техники, а также 31 типоразмер авиационных шин.
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