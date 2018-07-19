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«Ядовитому» предприятию запретили загрязнять воздух в Омске
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«Ядовитому» предприятию запретили загрязнять воздух в Омске 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В связи с жалобами омичей, проживающих в Советском округе города, сотрудники Роспотребнадзора по Омской области провели проверку предприятия ООО «Астра». Как сообщает пресс-служба ведомства, компания регулярно нарушает требования санитарного законодательства.
В ходе проверки было выяснено, что «Астра» производит смолу ДиМАКС-4 с использованием смеси талловой канифоли.
Отметим, что в процессе производства смолы возможно выделение в воздух вредных веществ, относящихся к 2-4 классам опасности: аммиак, ацетон, сероводород, метан, бензол, С6-С10, природные меркаптаны 16-17. Эти вещества вызывают ухудшение состояния здоровья людей.
Сотрудники Роспотребнадзора составили на компанию пять протоколов и через суд потребовали устранить выявленные нарушения.
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