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Новосибирцы столпились у фуры на площади Ленина — им дали бесплатное мороженое
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Новосибирцы столпились у фуры на площади Ленина — им дали бесплатное мороженое 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Утром 19 июля у памятника Ленину в центре Новосибирска началась акция «Помоги делом» — участники получили мороженое в обмен на собственную кровь и стихи Владимира Маяковского.
Традиционная донорская акция началась в 9:00 в специальной фуре Новосибирского клинического центра крови, которая припарковалась на площади Ленина. Желающие заходили и сдавали кровь, за это они получали бесплатное мороженое. Десерт предлагали и без сдачи крови — для этого нужно было прочитать наизусть одно из стихотворений Владимира Маяковского, в честь 125-летия со дня его рождения.
«Мы сначала кровь (донорскую акцию. — М. М.) назначили на 19 [июля], а потом искали, что же придумать, чтобы было интересно. Выяснилось, что 125 лет Маяковскому, а потом вспомнили, что городу тоже 125 лет, и вот так всё получилось», — пояснила корреспонденту НГС главный специалист комитета по делам молодёжи мэрии, организатор акции Наталья Рябчикова.
Организатор отметила, что стихотворения Маяковского сегодня читают и мужчины, и женщины — самыми популярными стали «Стихи о советском паспорте».
В Новосибирске довольно часто проходят донорские акции — ранее, например, студенты два месяца сдавали кровь в вузах, в том числе во время сессии. По словам организаторов, 490 литров крови, которые они отдали, пойдут на помощь тяжелобольным людям.
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