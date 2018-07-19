В Омской области депутат лишился мандата из-за отказа предоставить сведения о доходах

Законодательство о противодействии коррупции требует ежегодного отчета о средствах не только самих депутатов, но и их семьи. По информации пресс-службы прокуратуры Омской области, депутат Новотроицкого поселения Саргатского района отказался предоставлять сведения о своих доходах и имуществе, о доходах и имуществе супруги и несовершеннолетних детей за прошлый год. Это противоречит законодательству о противодейсвтии коррупции и говорит о его грубом игнорировании.

В связи с этим прокурор Саргатского района направил председателю органа местного самоуправления информацию для прекращении полномочий этого депутата досрочно.

В результате после полученной в результате проверки информации полномочия с депутата, игнорировавшего антикоррупционное законодательство, были сняты.