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В Омской области депутат лишился мандата из-за отказа предоставить сведения о доходах
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В Омской области депутат лишился мандата из-за отказа предоставить сведения о доходах 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Законодательство о противодействии коррупции требует ежегодного отчета о средствах не только самих депутатов, но и их семьи. По информации пресс-службы прокуратуры Омской области, депутат Новотроицкого поселения Саргатского района отказался предоставлять сведения о своих доходах и имуществе, о доходах и имуществе супруги и несовершеннолетних детей за прошлый год. Это противоречит законодательству о противодейсвтии коррупции и говорит о его грубом игнорировании.
В связи с этим прокурор Саргатского района направил председателю органа местного самоуправления информацию для прекращении полномочий этого депутата досрочно.
В результате после полученной в результате проверки информации полномочия с депутата, игнорировавшего антикоррупционное законодательство, были сняты.
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