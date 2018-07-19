Соблюдать общественный порядок в Красноярске помогают народные дружины

Красноярске добровольные народные дружины (ДНД) активно помогают сохранять общественный порядок в городе. Одной из самых многочисленных является дружина «Металлург». Она объединяет 59 сотрудников КрАЗа и КрАМЗа.

За 6 месяцев 2018 года добровольцы в совместных рейдах по Советскому району с сотрудниками полиции задержали 1124 правонарушителя. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Александра Савенкова, начальника штаба дружины, чаще всего дружинникам приходится разбираться с нарушениями, связанными с алкоголем, когда люди выпивают в общественных местах или продавцы нарушают правила продажи спиртного.

«Бывают и по-настоящему сложные рейды. Например, недавно в одном из дворов по улице Тельмана по ориентировке был задержан гражданин, который находился в розыске за грабеж, совершенный за несколько дней до этого. Уже через час за мелкое хулиганство попадается еще один нарушитель, и полицейские находят у него 2,34 грамма синтетического наркотика», — рассказал Александр Савенков

Совместно с сотрудниками полиции, металлурги уже три года патрулируют парки и скверы Советского района, спортивные площадки острова Татышев, выезжают на задержания, при необходимости, выступают понятыми и свидетелями, активно участвуют в охране общественного порядка при проведении крупных общегородских мероприятиях. Они принимали участие в патрулировании во время фестиваля «Зеленый», новогодних событий в сквере Космонавтов в парке 400-летия Красноярска.

Есть у дружинников и опыт работы с уголовным розыском в оперативно-розыскных мероприятиях: например, они выступают понятыми, когда полицейские производят контрольные закупки, благодаря чему задерживают распространителей наркотиков.

«Горожане видят, что дружинники несут службу, и это ограничивает их в совершении преступлений и правонарушений, — отметил заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю Евгений Годовалов. — Дружинники оказывают сотрудникам полиции реальную и эффективную помощь».

В Советском районе живет много сотрудников РУСАЛа с семьями, поэтому для дружинников «Металлурга» охрана спокойствия района — это охрана спокойствия своих семей.