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ДНД «Металлург» помогает сохранять общественный порядок в городе
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ДНД «Металлург» помогает сохранять общественный порядок в городе 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
За 6 месяцев 2018 года добровольная народная дружина «Металлург» в совместных рейдах по Советскому району с сотрудниками полиции задержали 1124 правонарушителя. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Добровольная народная дружина «Металлург» является самой многочисленной ДНД Красноярска. Она объединяет 59 сотрудников КрАЗа и КрАМЗа.
По словам Александра Савенкова, начальника штаба ДНД «Металлург», чаще всего дружинникам приходится разбираться с нарушениями, связанными с алкоголем, когда люди выпивают в общественных местах или продавцы нарушают правила продажи спиртного.
— Бывают и по-настоящему сложные рейды. Например, недавно в одном из дворов по улице Тельмана по ориентировке был задержан гражданин, который находился в розыске за грабеж, совершенный за несколько дней до этого. Уже через час за мелкое хулиганство попадается еще один нарушитель, и полицейские находят у него 2,34 грамма синтетического наркотика», — рассказал Александр Савенков.
Совместно с сотрудниками полиции, металлурги уже три года патрулируют парки и скверы Советского района, спортивные площадки острова Татышев, выезжают на задержания, при необходимости, выступают понятыми и свидетелями, активно участвуют в охране общественного порядка при проведении крупных общегородских мероприятиях. Они принимали участие в патрулировании во время фестиваля «Зеленый», новогодних событий в сквере Космонавтов в парке 400-летия Красноярска.
Есть у дружинников и опыт работы с уголовным розыском в оперативно-розыскных мероприятиях: например, они выступают понятыми, когда полицейские производят контрольные закупки, благодаря чему задерживают распространителей наркотиков.
Вклад ДНД «Металлург» в охрану общественного порядка Советского района положительно оценивают сотрудники городской полиции.
«Горожане видят, что дружинники несут службу, и это ограничивает их в совершении преступлений и правонарушений, — отметил заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю Евгений Годовалов. — Дружинники оказывают сотрудникам полиции реальную и эффективную помощь».
В Советском районе живет много сотрудников РУСАЛа с семьями, поэтому для дружинников «Металлурга» охрана спокойствия района — это охрана спокойствия своих семей.
«Сегодня есть большой запрос общества на участие дружинников в патрулировании улиц. Поэтому сейчас мы обсуждаем с руководством отдела полиции №5 «Советский» усиление работы ДНД «Металург» в нашем районе, — говорит Александр Дроздов, заместитель директора Алюминиевого дивизиона ОК РУСАЛ. — Во многих городах присутствия предприятий компании РУСАЛ есть народные дружины, и руководство, чувствуя заинтересованность людей, поддерживает и развивает их. Я сам всегда горжусь нашими дружинниками, когда слышу, как полицейские и жители положительно отзываются об их работе».
О ДНД «Металлург»
В 2014 году в силу вступил Федеральный закон «​Об участии граждан в охране общественного порядка», устанавливающий правовые основы для создания и работы добровольных народных дружин. В мае 2015 года удостоверения народных дружинников были вручены первым добровольцам ДНД «Металлург», организованной работниками Красноярского металлургического завода и Красноярского алюминиевого завода.
Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск» По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»
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