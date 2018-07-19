Самые полезные помощники главных героев в мультфильмах

Каждый второй уважающий себя главный герой мультфильма имеет при себе помощника, который вечно крутится рядом. Диснеевских принцесс в мультфильм без милой зверюшки вообще не пускают. У любого уважающего себя злодея рядом есть если не армия миньонов, то хотя бы один черный кот. Да и все остальные стараются в одиночку в приключения не лезть, все-таки с помощниками-то оно сподручнее.

Правда, помощники тоже бывают разные. Некоторые из них молча следуют за героем, некоторые болтают без умолку, кто-то из них полезный, а некоторые… скажем прямо — скорее антипомощники, втягивающие персонажей в еще большие неприятности. Ну что же, давайте вспомним, о них — второстепенных героях, чья задача — быть рядом с главным героем и облегчать ему жизнь.

Больше мешают

Начнем с самых бесполезных спутников или тех, кто казались таковыми сначала. Ведь иногда те, кого мы считаем помехой, приводят нас к цели… в жизни такое случается редко, а в мультиках бывает.

Возглавлять список бесполезности мы точно доверим петуху Хэй-Хэю из «Моаны». Совершенно безумное животное причиняло больше неудобств, чем пользы, хотя и спасти героев все-таки чудом один раз смогло. Но это, честное слово, просто случайность.

Следом идет: козочка Джали из «Горбуна из Нотр-Дама» — красивая и только; помощник-человек Лингвини, который, конечно, помогал крысе, но очень уж неловко; Дружок из «Хорошего динозавра», который вечно впутывался в неприятности. И завершим список Бу из «Корпорации монстров», ее герои полюбили, но проблем из-за нее было очень и очень много.

А вот с роботом-пылесосом ILIFE А-7 проблем у вас точно не будет! Мы проверили, он — настоящий помощник.

Мы только нажали на кнопку, а он уже побежал по своим уборочным делам, а после сам вернулся на подзарядку. А после двух уборок он запомнил маршрут и перестал натыкаться на столы и игрушки!

Безмолвные питомцы

Многие милые зверюшки в мультфильмах — они просто милые зверюшки в мультфильмах. И героям они особо никак и не помогают. Но и не мешают.

Вспомним, например, Паскаля из «Рапунцель». Он больше смешил нас, чем помогал принцессе, в отличии от того же коня Максимуса, которого трудно назвать наблюдателем, это все-таки конь действия! Рядом с Паскалем расположилась Пухля из «Гравити Фолз», Хрюня из «Дома», Абу из «Аладдина» и Данте из «Тайны Коко». Впрочем, последний был очень важной, хоть и безмолвной фигурой.

Мы попробовали поболтать с роботом-пылесосом ILIFE А-7, но он нам не ответил, а тихонько продолжил уборку. Конечно, чтобы убраться побыстрее, ему пришлось немного пошуметь, но в нем 6 режимов уборки, можно выбрать самый подходящий. А большой пылесборник объемом в 600mL помог собрать крошки, которые раскидал Кеша.

Дружба с транспортом

Великая дружба никак не мешает героям мультфильмов пользоваться тем, что их спутники и помощники — бегают, прыгают или летают, в общем, доставляют, куда там героям надо. Не будем задумываться об этой несправедливой эксплуатации, просто вспомним тех, кому всегда не трудно подвести.

Классический пример — ковер из «Аладдина». Волшебная вещь, ковер почти никогда не был против покатать Аладдина по миру, явно обладал разумом, хоть говорить не умел, и принимал очень активное участие в сюжете. Как и Пегас в «Геркулесе». Конь Юлий в «Трех богатырях» был куда болтливее, а для некоторых героев транспорт стал лучшим другом — Беззубик в «Как приручить дракона» и Аппа из «Аватар: Легенда об Аанге» тому примеры.

Использовать ILIFE А-7 как транспорт мы вам не советуем, но мы не сдержались и покатали на его спине игрушки, совместили приятное с полезным. У пылесоса два режима мощности всасывания (500/1000Ра), которые позволяют ему совершенно без вашей помощи очистить все виды загрязнений, даже не уронив со своей спины маленького путешественника. В комплекте к пылесосу прилагается несколько обычных щеток и плавающая турбощетка для которой нет ничего невозможного в борьбе за чистоту.

Говорливые товарищи

Перейдем к помощникам более полезным. Довольно много пользы добавляет то, что герой может разговаривать и давать советы, поэтому вернемся к зверятам, но в этот раз к тем, которые хотя бы вели диалоги с персонажами.

Например, у Русалочки было целых два разговаривающих спутника — рыбка Флаундер и краб Себастьян. В целом, много пользы они не принесли, а могли бы, если бы юная влюбленная принцесса слушалась советов своих друзей. Сюда же: Зазу из «Короля льва», Мушу из «Мулан», червячок Эмили из «Трупа невесты» и радостный снеговик Олаф из «Холодного сердца».

С ILIFE А-7 тоже очень легко управиться и подружиться, мы проверили. Им можно управлять и с помощью кнопок, и с помощью приложения, и даже с помощью APP (через Интернет, но без скачивания приложения). А еще он очень легко все усваивает. Мы ему сказали убираться с двух до трех, вернулись в три — комната чистая, а робот уже на подзарядке.

Члены команды

А есть такие помощники, которые являются частью команды и постоянно действуют, но все-таки их главная задача — охранять, помогать и спасать главного героя или героев. Не повезло им, а героям — повезло, с такими-то верными друзьями!

Например, команде спасателей в «Чипе и Дейле» очень повезло со Вжиком! Он всегда с ними, маленький, юркий, его почти никогда не ловят преступники, и он всегда приходит на помощь, когда команда в беде. Это можно сказать и про Бэймакса из «Города героев», Малыша Джона из «Робина Гуда», фею Динь-Динь из «Питера Пэна» и Приспешника из «Мегамозга».

Таким же членом вашей команды по уборке дома станет робот-пылесос ILIFE А-7. Простой в использовании — даже ребенок разберется, легкий и подвижный, а главное — умный. Он ловко обходит все препятствия, не пропускает углы и не напугает вашего кота (да, это мы тоже проверили). В общем, идеальные помощники бывают не только в мультфильмах!

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