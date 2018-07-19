Уфимский общественник, отправившийся в велотурне по 16 странам, добрался до Пакистана

Отправившийся из Уфы утром 12 июня в турне по 16 странам Антон Сазонов поехал от пакистанского города Сост. Об этом он сообщил в своем блоге.

Путешественник добрался на велосипеде через Ишлы, Стерлитамак Кумертау до Оренбурга , где пересел на поезд до Туркестана Казахстане . После общественник задержался на два дня в Ташкенте и поехал в Душанбе. Далее Антон Сазонов проехал через несколько городов Таджикистана : Нурек, Хулбук, Куляб, Рушан. Потом он 3 дня провел в Хороге , этот город находится на границе с Афганистаном . После через Хосгорох, Козидех, Наматгут, Птуп, Мургаб и Ташкурган он направился в Пакистан . Сейчас он находится в городе Сост. Мужчина планирует посетить в стране еще 4 города.

— Накануне, одержав победу в схватке с превосходящими силами пакистанских студентов, рвущихся домой, мы взяли билеты на автобус в Сост. Теперь главное, чтобы он приехал и рейс состоялся. А то, говорят, бывает и не такое, — поделился впечатлениями общественник.

Напомним, Антон Сазонов отправился из Уфы 12 июня в велотурне. Общая протяженность маршрута через 16 стран, предположительно, составит не менее 15 тысяч км. При этом по времени это будет 6,5 месяцев. Свою экспедицию он назвал «Дети мира». Антон повезет послания учеников и учителей уфимских школ своим коллегам в других странах. По итогам каждого этапа экспедиции будут организованны фотовыставки, классные часы и круглые столы.

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