Нагрудный бизнес: автор значков с Белой башней рассказал, сколько зарабатывает на любви к городу

Три года назад екатеринбуржцы начали носить на груди уменьшенную копию дома Севастьянова, а потом стали цеплять маленькую Белую башню, «Динамо» и Главпочтамт . Эти миниатюрные значки выпускает екатеринбургский дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов. Мы узнали у него, почему он начал этим заниматься и можно ли заработать на нагрудных достопримечательностях Екатеринбурга

— Я значки всегда любил — у меня дома есть коллекция старых советских, которые я с детства собирал, — рассказывает Дмитрий. — Из поездок часто привожу значки, а недавно на день рождения мне друг подарил свою коллекцию. Мне кажется, что это один из самых лучших сувениров. Обычно магнитики привозят, а я значки. У нас в городе это не развито, и я решил заняться.

Его дизайнерские значки можно купить в десяти сувенирных лавках города — в «Высоцком», «Успенском», в Ельцин-центре , у стелы «Европа — Азия». Взять мини-телебашню или другую уменьшенную достопримечательность можно за 350 рублей. Дмитрий сам выбирает, какое здание следующим превратится в сувенир, и сам же рисует макет и отправляет на производство. Изготавливают их небольшими партиями по 100–200 штук, и делают это не в Екатеринбурге и даже не в России

— У меня есть договорённости с фабриками в Китае , и там их производят, а открытки я у нас печатаю. Проблема в том, что у нас не изготавливают малотиражную партию. Они могут делать тысячами, а у нас нет потребности в таком количестве, да и дорого это. А Китай сейчас достаточно гибок — он делает минимальный тираж 100 штук без проблем.

В среднем делаем по 100–200 штук, и из-за того, что делаем небольшими партиями, себестоимость высокая. Понятно, что если бы мы тысячами производили, то стоило бы дешевле. Возможно, некоторые жалуются на цены. Если будет потребность в более высоких тиражах, то постараюсь снижать цену. Понятно, что чем дешевле, тем выше спрос.

— Сколько вы тратите, чтобы изготовить 100 значков?

— Если брать 100 штук, то молд — эта матрица, которая штампует — стоит 100 долларов, плюс один штамп-оттиск стоит 1–1,5 доллара. И логистика может варьироваться — от 2 до 10 тысяч рублей, эта цена зависит от объёма и веса. Изготовление занимает около двух недель, плюс логистика — около двух недель. То есть уходит на всё около месяца, и это небольшой срок. Наши российские компании на изготовление тратят столько же времени.

— Вы делали для Тюмени их знаменитую набережную и для Саратова — значок с мемориальным комплексом «Журавли», у них продают тоже по 350 рублей?

— Я думаю, да. Закупочная цена — 200 рублей.

— Сколько вы зарабатываете на этом в месяц?

— Пока моё основное дело — это графический дизайн. А значки пока приносят не очень большие деньги, но в убыток себе я в принципе не работал, даже в самом начале. Точную цифру я бы не хотел называть, со значков имею порядка 100 тысяч в месяц.

— Какой значок вы считаете самым удачным и какой — самым популярным?

— Самый популярный — Белая башня. Я уже выпустил около 1000 экземпляров. Во-первых, он очень удобен для носки: выразительный и минималистичный. Во-вторых, все любят Белую башню, она ведь по всему миру известна. Телебашня очень быстро разошлась, я её уже раза три-четыре заказывал по 100–150 штук. На волне сноса 100 штук раскупили за несколько дней.

— Почему вы изготавливаете именно металлические значки, а не деревянные?

— По деревянным есть ограничения: они большие — это не очень удобно. А я склонен делать более миниатюрные, потому что их удобнее носить на одежде. Производство сейчас достаточно гибкое и позволяет выпускать маленькие значки с мелкими деталями, и сейчас много расцветок самого металла — черный, золотой, медный.

Значки с конструктивистскими зданиями полностью идентичные — повторяют все детали. Но здесь минимализм, с ним проще, сложно делать те, где много декора и лепнины. Я часто гуляю по городу, смотрю, фотографирую. А потом уже, основываясь на фотографии, делаю — на макет уходит несколько дней.

— Сколько прослужит такой значок?

— Это сплав цинка. Я думаю, что у него срок годности не ограничен. Ну, 20 лет даю гарантию. На самом деле, металлические значки — это целая культура. На Западе, в Европе их выпускается гигантское количество.

— Вы говорили, что вы сами коллекционируете значки. А у вас коллекционеры уже покупали?

— Да, в марте я был в Барселоне и отправлял во Францию всю конструктивистскую линейку, как раз просил коллекционер. Я знаю, что в точки, где продают мои значки, приходили иностранцы и покупали их.

— Вы выбираете самые яркие объекты, которые всем известны. Почему нет значка здания администрации города?

— Люди мне писали и просили и цирк сделать, и администрацию сделать. Но здесь ещё есть такой фактор — подходит ли здание под значок. Если брать администрацию, то она достаточно большая: широкая и высокая, и я пока не представляю, как её сделать, но, возможно, сделаю. Я стараюсь целиком сделать здание, но, например, если брать весь дом Севастьянова, то получился бы просто гигантский значок. Но у Севастьянова эта часть такая выразительная, и решил сделать только её. Возможно, в будущем я переработаю некоторые значки. Тот же дом Севастьянова я хочу сделать меньшего размера и добавить больше элементов. Технологии позволяют — дом Метенкова вот посмотрите, как проработан.

— А что появится из местного?

— Возможно, сделаю водонапорную башню к 300-летию Екатеринбурга. Ещё спрашивают про здание вокзала. И я хочу его сделать, конечно, не целиком — но часть его хочу сделать. Ещё у меня есть идея сделать значки, связанные с современностью — с уральским роком, с уральской природой, может быть, абажуры Тимофея Ради. Не знаю, насколько у меня получится это сделать, но хочется. Сейчас я хочу сделать значки на русскую тематику, без привязки к Екатеринбургу, чтобы можно было продавать в других городах — в Москве , Питере.

Тюмень вышла сама ко мне — представитель сети магазинов подарков написал мне. И они попросили сделать Мост влюблённых. Они заказали 100 значков. Остались довольны и обещали продолжать сотрудничать.

— Есть недовольные покупатели?

— Бывают единичные случаи, но это нормально. Один человек из 100 может написать и начать спорить, мол, они не из металла сделаны. Но это абсурд. Возможно, некоторые жалуются на цены, но я уже говорил, как цена формируется. Если будет потребность в более высоких тиражах, то постараюсь снижать цену. Понятно, что чем дешевле, тем выше спрос.

— Свою сувенирную лавку не думали открыть?

— Думал над этим. Возможно, и открою. Но это в качестве такой фантазии, пока что хватает точек. Я больше решил нацелиться на другие города, в том числе и за рубеж — в Европу. Продавать там тиражи с местными достопримечательностями. Сейчас идут переговоры с одним из европейских городов.