«Живее всех живых». В Челябинске украли Ленина 

Жители Металлургического района Челябинска обеспокоены исчезновением портрета Владимира Ленина. Картина с изображением вождя народа украшала клумбу возле бассейна «Строитель» на улице 50 лет ВЛКСМ.
«Кто забрал портрет Ленина, верните на место», — написал аноним в сообществе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях участники группы стали спорить, кому мог понадобиться вождь мирового пролетариата. Кто-то решил, что портрет, скорее всего, своровали коммунисты, так как они — «фанаты Ленина». Другие подумали, что воры — простые подростки, которые захотели похулиганить.
В администрации Металлургического района корреспонденту «ФедералПресс» подтвердили факт исчезновения портрета.
«Он действительно пропал, причем без нашего ведома», — прокомментировал начальник отдела культуры Евгений Макаров.
Чиновник заверил, что клумбу точно не оставят в нынешнем виде. Либо там установят «другого Ленина», либо вернут пропавший портрет.
«Мы обратились в районный отдел полиции. Все в курсе, ищут, но пока эти поиски успехом не увенчались. Не представляем, как можно вычислисть человека, который это сделал», — рассказали в администрации.
Отметим, портрет Владимира Ленина исчез из сквера вчера ночью.
Фото: www.flickr.com