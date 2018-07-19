«Живее всех живых». В Челябинске украли Ленина

Жители Металлургического района Челябинска обеспокоены исчезновением портрета Владимира Ленина. Картина с изображением вождя народа украшала клумбу возле бассейна «Строитель» на улице 50 лет ВЛКСМ.

«Кто забрал портрет Ленина, верните на место», — написал аноним в сообществе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях участники группы стали спорить, кому мог понадобиться вождь мирового пролетариата. Кто-то решил, что портрет, скорее всего, своровали коммунисты , так как они — «фанаты Ленина». Другие подумали, что воры — простые подростки, которые захотели похулиганить.

В администрации Металлургического района корреспонденту «ФедералПресс» подтвердили факт исчезновения портрета.

«Он действительно пропал, причем без нашего ведома», — прокомментировал начальник отдела культуры Евгений Макаров

Чиновник заверил, что клумбу точно не оставят в нынешнем виде. Либо там установят «другого Ленина», либо вернут пропавший портрет.

«Мы обратились в районный отдел полиции. Все в курсе, ищут, но пока эти поиски успехом не увенчались. Не представляем, как можно вычислисть человека, который это сделал», — рассказали в администрации.

Отметим, портрет Владимира Ленина исчез из сквера вчера ночью.

Фото: www.flickr.com