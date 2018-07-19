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«Живее всех живых». В Челябинске украли Ленина
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«Живее всех живых». В Челябинске украли Ленина 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители Металлургического района Челябинска обеспокоены исчезновением портрета Владимира Ленина. Картина с изображением вождя народа украшала клумбу возле бассейна «Строитель» на улице 50 лет ВЛКСМ.
«Кто забрал портрет Ленина, верните на место», — написал аноним в сообществе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях участники группы стали спорить, кому мог понадобиться вождь мирового пролетариата. Кто-то решил, что портрет, скорее всего, своровали коммунисты, так как они — «фанаты Ленина». Другие подумали, что воры — простые подростки, которые захотели похулиганить.
В администрации Металлургического района корреспонденту «ФедералПресс» подтвердили факт исчезновения портрета.
«Он действительно пропал, причем без нашего ведома», — прокомментировал начальник отдела культуры Евгений Макаров.
Чиновник заверил, что клумбу точно не оставят в нынешнем виде. Либо там установят «другого Ленина», либо вернут пропавший портрет.
«Мы обратились в районный отдел полиции. Все в курсе, ищут, но пока эти поиски успехом не увенчались. Не представляем, как можно вычислисть человека, который это сделал», — рассказали в администрации.
Отметим, портрет Владимира Ленина исчез из сквера вчера ночью.
Фото: www.flickr.com
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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