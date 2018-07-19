Работникам могут дать право участвовать в управлении предприятием

Представителям работников предлагают дать право на участие в коллегиальном органе управления предприятиям. Депутаты, которые разработали соответствующий законопроект, считают, что сейчас руководители принимают недостаточно социально ответственные решения.

Авторы законопроекта, принятого в первом чтении в марте 2017 года, отмечают, что сейчас в российском обществе остро стоит вопрос социальной справедливости.

В связи с необоснованно высокой дифференциацией доходов между топ-менеджментом предприятий и организаций и основной массой работников возрастает социальное отчуждение. При этом решения, принимаемые руководством предприятий, зачастую бывают недостаточно социально ответственными.

Чтобы укрепить социальное партнёрство, обеспечить справедливость распределения доходов, добиться понимания работниками основных целей развития организаций и компаний, в которых они работают, предлагается обеспечить участие представителей работников в коллегиальных органах управления организацией. При этом делегаты будут иметь право совещательного голоса.