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«Лайк» Калуге!
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«Лайк» Калуге! 

Fancy Journal 34 минуты назад
Фото: Fancy Journal
В Калуге, которую называют колыбелью космонавтики, многие гости города обязательно посещают калужский музей космонавтики, в котором помимо образцов техники представлены интересные картины космической тематики, гуляют по скверу Циолковского и, конечно, проходят по самим улочкам местного «звездного городка». Улицы с именами космонавтов тут собраны вокруг музея и его окрестностей, и одна переходит в другую.
Если вам по душе космическая и авиационная тематика, а приехав в Калугу, вы хотите не только погулять по городу и его музеям, но и прокатиться над городом на воздушном шаре или пронестись на самолете, любуясь красотами Оки, то и место для ночевки стоит выбирать соответствующее. Мы уверены — хостел «Лайк» на улице космонавта Комарова вам понравится! Расположенный совсем недалеко и от «космического» музея, и от сквера Циолковского с интересными памятниками, он отлично подойдет тем, кто хочет жить недалеко от центра и при этом не платить дорого, но чувствовать себя уютно. Холл хостела оформлен тематически и сам по себе интересен поклонникам авиакосмической тематики. Милые администраторы готовы помочь в любое время суток и пойти навстречу гостю, если это возможно, что делает пребывание здесь очень удобным. Если вы планируете провести в Калуге одну или две ночи, приехав на выходные, этот хостел станет отличным решением. Для тех, кто, как и мы, не очень понимает идею больших номеров на несколько совершенно посторонних человек, у «Лайка» есть уютные и довольно просторные двухместные номера. Если вы устали и не хотите готовить, можно заказать доставку еды — почти как в «большом» отеле, только еда приедет из городских служб доставки. Суши, пицца или что-то еще, кому что нравится. Если администратор знает, что вы заказывали еду, то она приедет сразу в номер, что тоже удобно.
Автор — Алена Моргуновская
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