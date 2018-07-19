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Владельцы соцкарт теперь могут оплачивать госуслуги и штрафы без комиссии
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Владельцы соцкарт теперь могут оплачивать госуслуги и штрафы без комиссии 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Обладатели социальной карты москвича (СКМ) получили возможность оплачивать различные услуги и штрафы ГИБДД на mos.ru без комиссии.
"При оплате обычными банковскими картами на портале mos.ru комиссия составляет от 0,8 до 1,5 процента в зависимости от выбранной услуги. Теперь более пяти миллионов москвичей могут с помощью банковского приложения СКМ оплатить счета за детский сад, дополнительные занятия в школах, секции и кружки, услуги ЖКХ, а также штрафы ГИБДД и многое другое без комиссии", — рассказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Кирилл Кузнецов.
Оплату можно произвести на портале mos.ru, для этого понадобится учетная запись. Могут также потребоваться паспортные данные, при заказе детских сервисов — СНИЛС ребенка и данные свидетельства о рождении. Оплатить коммунальные услуги можно по коду плательщика и номеру квартиры. Также нужно будет ввести банковские реквизиты социальной карты, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Пополнить саму соцкарту можно наличными в отделении банка, логотип которого размещен на лицевой стороне карты, или с помощью банкомата, через мобильное приложение или интернет-банк.
Социальные выплаты и пенсии можно начислять сразу на карту, потребуется написать заявление в банке или в центре «Мои документы».
Социальная карта москвича выдается жителям столицы с российским гражданством, имеющим право на получение государственной поддержки. Ее держателями являются 5,1 миллиона москвичей.
В зависимости от категории обладателя, на нее можно записать льготный проездной или проездной билет «Тройка», банковское приложение, медицинское приложение и цифровую подпись для получения госуслуг.
Карта позволяет получать скидку до 30 процентов более чем в 7,5 тысячи торгово-сервисных предприятий столицы.
В июне власти провели ребрендинг социальной карты. Она получила единый дизайн для всех льготных категорий. На новой карте изображена панорама города в свете фонарей.
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