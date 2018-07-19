АлтГТУ приглашает школьников в центр научного и технического творчества

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова объявляет набор школьников 5−10 классов в центр детского научного и технического творчества «Наследники Ползунова». Обучение осуществляется по направлениям: «Физика», «Химия», «Математика», «Программирование», «Робототехника», а также «Инженерия и техническое творчество».

Занятия в центре проводятся бесплатно. Для того чтобы поступить в центр, необходимо до 25 августа подать заявление о приёме и пакет документов для зачисления. Отбор учащихся осуществляется на основании правил приема. Количество мест ограничено. Подробную информацию об условиях отбора можно получить по телефону: (3852) 29−07−37, а также в ауд. 312 пищевого корпуса АлтГТУ (вход со стороны ул. Кирова).

Центр детского научного и технического творчества «Наследники Ползунова» был создан на базе Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко в 2017 году. Такие же центры открыты на базе филиалов АлтГТУ в Бийске Рубцовске . Обучение в центре — это развитие у детей целостного естественнонаучного мышления, логики, конструкторских и инженерных способностей, формирование системного взгляда на решение исследовательских задач и поддержка стремления двигаться по пути научных открытий.