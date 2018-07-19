Пшеничный трипс атакует новосибирские поля

Поле пшеницы в хозяйстве «Приозерное» — крепкие стебли, яркая сочная зелень и вполне сформированный колос. Но не все так благополучно. «Вот он, трипс. Просто не в такой численности, как раньше», — говорят специалисты

Маленькие мушки пшеничного трипса уже поселились на растениях. Вредители заселяют поле очагами, начиная с края. И это только начало. Сейчас насекомое питается колосовыми чешуйками, а потом приникает внутрь колоса и откладывает там свои яйца. Появляются личинки и питаются соком зерен.

«Колос не может нормально формироваться, зерна от него уже не будет», — рассказала начальник отдела Россельхозцентра Светлана Храпова.

В поле аграрии вложили уже немало сил и средств и надеются получить хороший урожай. Но прожорливость пшеничного трипса может понизить на качество зерна и уменьшить его массу, а это убытки.

«В первую очередь, считается экономический порог вредоносности. Если он превышает норму, значит, нужно работать с инсектицидами, а если не превышает, то это будет пустая трата денег. Результаты исследований решат наши дальнейшие действия», — говорит агроном хозяйства «Приозерное» Павел Герман.

Специалисты провели обследование почти всех полей в районе. Результаты неутешительные.

«Почти везде присутствует трипс. Меньше его в тех сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах, где зерно протравливали перед высевом. Помимо пшеничного паразита, мы выявили во время обследования гусениц. Фермер их не заметил, а по рекомендации пригласил специалистов и провел обработку поля», — рассказала и.о начальника управления сельского хозяйства Надежда Рукосуева.

Специалисты Россельхозцентра готовят рекомендации аграриям по результатам фитообследования. Проведение защитных мероприятий дело добровольное, но стоит не забывать, что установившаяся жаркая и сухая погода в регионе благоприятствует размножению вредителей.