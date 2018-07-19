Пенсионерка из Приморья планирует открыть собственный бизнес

Отношения с коллективом отличные, но частный бизнес (а издательство, где она трудится, — это акционерное общество) полностью зависит от рынка и рекламы, а потому волнений на работе хватает. Командировки и жесткий рабочий график тоже вынуждают жить в перманентном стрессе.

Вроде и хочет иногда Ирина «все это бросить к чертовой матери», но… сидеть дома она просто не может.

— Во-первых, я еще не придумала, чем заниматься, если уйду с работы, — говорит Ирина Малеева. — Возможно, решусь создавать компанию из таких же пенсионерок, но я еще не знаю, чем мы могли бы заниматься. Хотя думаю об этом постоянно. К слову, надеждой на организаторский талант Ирины Матвеевны живут ее знакомые ровесницы, готовые работать в будущей фирме.

Вторая причина того, что Малеева продолжает активно работать, — внуки. Их двое, и Ирина Матвеевна проводит с ними все выходные и праздники, общаясь, катаясь на лыжах зимой, отправляясь с компанией друзей на острова залива Петра Великого летом.

Но вот внуку через год поступать в вуз. И неизвестно, попадет ли он на бюджетное отделение. Если нет, то за учебу надо будет платить. Похоже, энергичная и не помышляющая об отдыхе на пенсии Ирина Матвеевна хочет подстраховаться, чтобы иметь возможность, если понадобится, помочь семье. Так что расклад на ближайшие годы таков: или начнет свое дело, если придумает, чем зарабатывать вместе с подругами, или по-прежнему будет работать в своем издательстве.

Учеба

В Приморье 34 пенсионера уже воспользовались услугами центра занятости и прошли профессиональную переподготовку. Повара, медсестры, охранники, бухгалтеры, операторы ЭВМ, бульдозеристы, операторы котельной, помощники воспитателя — эти специальности наиболее популярны. И работодатели без проблем берут на такие вакансии сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста.