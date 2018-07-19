В Иркутской области на Братском водохранилище были спасены двое рыбаков

На Осинском заливе Братского

водохранилища в Иркутской области в минувшую среду была оказана помощь

двум рыбакам. Двое мужчин — 29-летний житель н.п. Усть-Куда и 24-летний

иркутянин — уплыли на резиновой лодке в дневное время из местности

Рассвет и не вышли на связь с родственниками в назначенное время. Те забили тревогу и обратились к спасателям.

На место выехала группа работников

Осинского инспекторского участка Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Иркутской области.

Николай Коркин, старший государственный инспектор по маломерным судам:

«В ходе проверки акватории Осинского

залива Братского водохранилища граждане были обнаружены на расстоянии

2,5 километров от места их выхода на воду. До берега они не могли

добраться из–за закончившегося бензина, неисправности подвесного

лодочного мотора и отсутствия весел».

Мужчин доставили на берег. Инспекторами

была проведена разъяснительная беседа о необходимости соблюдения

требований безопасности при нахождении на водных объектах. Также им было

вручено постановление об административном правонарушении по ст. 11.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за отсутствие на судоводителе и пассажире спасательных жилетов.

Напомним, нарушение правил обеспечения

безопасности пассажиров на маломерных судах влечет наложение

административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот

рублей.

Государственные инспекторы по маломерным

судам напоминают о необходимости содержать маломерные суда в исправном

состоянии, чтобы избежать поломки в открытой воде и возможного

несчастного случая. Это прямая обязанность судовладельца. Кроме того, на борту должно быть не менее двух весел для использования в качестве

резервного движителя, навигационные приборы и средства связи. Резкое

ухудшение погоды с грозами и усилением ветра повышают степень риска для судоводителей и пассажиров.