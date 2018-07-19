Белый дом подтвердил возможность помощи РФ по делу Браудера 

Белый дом подтвердил возможность сотрудничества следственных органов России и США, озвученную на совместной пресс-конференции президентов двух стран в Хельсинки 16 июля. Так спецпрокурор Роберт Мюллер сможет допросить интересующих его россиян по делу о приписываемом России вмешательстве в выборы США, а российские следователи могут получить возможность допросить 11 американцев, проходящих по делу финансиста Уильяма Браудера. Об этом сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Business Insider.