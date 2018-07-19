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Главы госкорпораций смогут получать справки по счетам физлиц
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Главы госкорпораций смогут получать справки по счетам физлиц 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В России могут упростить порядок наказания государственных и муниципальных служащих за коррупционные правонарушения.
Главы госкорпораций смогут запрашивать справки о доходах физических и юридических лиц для осуществления проверок достоверности сведений о доходах и расходах.
Автором законодательной инициативы выступил Президент России Владимир Путин.
Законопроектом предлагается наделить глав госкорпораций, государственных внебюджетных фондов правом получать справки по счетам физических и юридических лиц при проверке соблюдения требований российского законодательства. В то же время отмечается, что полученная информация может использоваться исключительно в соответствии с названным законодательством.
Также предлагается упростить порядок привлечения указанных лиц к дисциплинарной ответственности в случае признания ими факта совершения преступления. Кроме того новеллой предлагается установить единый срок давности для применения взысканий — не позднее трёх лет со дня совершения коррупционного правонарушения.
Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 19 июля.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект устанавливает контроль расходов лиц, которые замещают одну из должностей, осуществление полномочий по которым влечёт за собой обязанность представлять сведения о своих расходах, а также о расходах супругов и несовершеннолетних детей.
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