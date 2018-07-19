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Дальний Восток важен для альянса SkyTeam Cargo — вице-президент
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Дальний Восток важен для альянса SkyTeam Cargo — вице-президент 

Прайм 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 19 июл /ПРАЙМ/. Вице-президент альянса SkyTeam Cargo Николас Ван дер Линден назвал Дальний Восток важным для участников грузового рынка.
"Когда мы передвигаемся на Дальний Восток, мы показываем, что готовы работать с этим регионом, потому что этот регион тоже важен, несмотря на то, что внимание этому региону оказывается меньше, чем Москве и Санкт-Петербургу", — сказал Ван дер Линден журналистам на ежегодной конференции участников грузового рынка SkyTeam Cargo.
Как рассказал журналистам координатор по альянсу SkyTeam Cargo в "Аэрофлоте" Андрей Дружинин, в планах авиакомпании — закупка новых самолетов и увеличение парка воздушных судов, увеличение провозных емкостей.
"Дальнему Востоку уделяем первостепенное значение. С развитием парка воздушных судов мы сможем большее количество грузов перевозить сюда", — добавил Дружинин.
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