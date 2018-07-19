В Забайкалье ввели режим обеззараживания воды на водозаборах

"Из открытых водоемов рек Чита, Ингода, Шилка в подтопленных населенных пунктах отобрано и исследовано 23 пробы на наличие холерного вибриона, 17 проб питьевой воды из подземных источников централизованного водоснабжения — все пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Введен режим обеззараживания на водозаборах Читы, Сретенска, Шилки и Кокуя. Осуществляется контроль за проведением обеззараживания", — говорится в сообщении.

Также из почвы отобрано 35 проб, по 26 завершены исследования, из них пять не соответствуют по микробиологическим показателям.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что уровни инфекционной заболеваемости не превышают показателей июня-июля 2017 года.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье остается группировка спасателей из разных регионов Сибири. Власти Забайкалья 18 июля предупредили о возможной второй волне паводка в связи с интенсивными осадками в течение трех ближайших суток. Общий ущерб от первой волны оценен в более чем миллиард рублей.