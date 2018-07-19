Сотрудникам приморского «Спецзавода» предложат новую работу

Сотрудникам мусоросжигательного завода №1, решение о закрытии которого принял мэр Владивостока Виталий Веркеенко , будет предложено перейти на работу по линии регионального оператора, либо в различные муниципальные предприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Заявление сделал в четверг начальник управления содержания жилищного фонда администрации города Григорий Пейхвассер. Он также напомнил, что в этом году МУП «Спецзавод № 1» был выбран региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами.

— Работники предприятия — это очень квалифицированные специалисты, которые делали все возможное, чтобы завод функционировал. Они не виноваты, что оборудование не менялось несколько десятков лет и не отвечает современным требованиям, — говорит представитель оператора Сергей Лазарев

Справка «РГ»