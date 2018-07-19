Сотрудникам приморского «Спецзавода» предложат новую работу 

Сотрудникам мусоросжигательного завода №1, решение о закрытии которого принял мэр Владивостока Виталий Веркеенко, будет предложено перейти на работу по линии регионального оператора, либо в различные муниципальные предприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Заявление сделал в четверг начальник управления содержания жилищного фонда администрации города Григорий Пейхвассер. Он также напомнил, что в этом году МУП «Спецзавод № 1» был выбран региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами.
— Работники предприятия — это очень квалифицированные специалисты, которые делали все возможное, чтобы завод функционировал. Они не виноваты, что оборудование не менялось несколько десятков лет и не отвечает современным требованиям, — говорит представитель оператора Сергей Лазарев.
Справка «РГ»
На пресс-конференции в декабре 2017 года один из журналистов пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, что «Спецзавод № 1» загрязняет воздух в микрорайоне Снеговая Падь. После этого встал вопрос о модернизации предприятия. Однако, после детального изучения деятельности завода, глава Владивостока Виталий Веркеенко принял решение о его закрытии, поскольку реалистичных планов развития предложено не было.