В Саратове выберут самую спортивную семью

Семейно-спортивный конкурс пройдет в ближайшие выходные, 22 июля в 17:00. Главной площадкой для соревнований станет территория у физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный». В рамках конкурсной программы для участников подготовлено множество площадок, где будет определена их спортивная подготовка. Детей и их родителей ожидает семейная эстафета по преодолению полосы препятствий на лучшее время, прыжки на батуте и в мешках, лазертаг, упражнения с футбольным мячом и обручем, а также классические подтягивания, приседания и отжимания. По итогам соревнований призеры и победители получат подарки от спонсоров мероприятия.

Помимо этого, участников и гостей семейного праздника ожидает развлекательная программа для взрослых и детей. Планируется, что в спортивных состязаниях примут участие порядка 20 семей.