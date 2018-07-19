Ещё
В Саратове выберут самую спортивную семью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове выберут самую спортивную семью 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Семейно-спортивный конкурс пройдет в ближайшие выходные, 22 июля в 17:00. Главной площадкой для соревнований станет территория у физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный». В рамках конкурсной программы для участников подготовлено множество площадок, где будет определена их спортивная подготовка. Детей и их родителей ожидает семейная эстафета по преодолению полосы препятствий на лучшее время, прыжки на батуте и в мешках, лазертаг, упражнения с футбольным мячом и обручем, а также классические подтягивания, приседания и отжимания. По итогам соревнований призеры и победители получат подарки от спонсоров мероприятия.
Помимо этого, участников и гостей семейного праздника ожидает развлекательная программа для взрослых и детей. Планируется, что в спортивных состязаниях примут участие порядка 20 семей.
Место проведения спортивного конкурса организаторы выбрали не случайно. Площадка, возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный» появилась в Саратове в конце прошлого года. Такой нет больше ни в одном городе России. Здесь одновременно может заниматься до 300 человек. И главное — она доступна для саратовцев. Тренироваться на профессиональных тренажёрах самого высокого уровня здесь можно совершенно бесплатно.
САРАТОВ24: последние новости
Елена Налимова: Пенсионная реформа будет работать только после ликвидации теневого бизнеса Александр Абросимов пообещал к ноябрю ввести в эксплуатацию стадион "Авангард" Депутаты хотят запретить штрафстоянкам забирать наличные у автовладельцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К санкциям против РФ подключились новые страны180
Российский певец покончил с собой157
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россия пошла против решения США5
Россияне бегут с Дальнего Востока430
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение