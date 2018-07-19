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Глава Сахалина попросил выделить средства из федерального бюджета на ремонт аэродрома Оха
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Глава Сахалина попросил выделить средства из федерального бюджета на ремонт аэродрома Оха 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 19 июля. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко на заседании под председательством полпреда в ДФО Юрия Трутнева предложил выделить региону 3,2 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию аэродрома Оха на севере острова, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.
"Этот проект важен для Сахалинской области с точки зрения повышения транспортной доступности, особенно северных районов. Потребность в ремонте взлетно-посадочной полосы в Охе назрела давно. И сегодня у нас есть реальная возможность приступить к решению этого вопроса. Проектно-сметная документация готова, она прошла экспертизу в прошлом году", — цитирует пресс-служба Кожемяко.
Предложение главы Сахалина было поддержано и более детально его планируется рассмотреть на следующем заседании подкомиссии. Также на заседании Кожемяко предложил направить 533,6 млн рублей на модернизацию взлетно-посадочной полосы, летного поля и стоянок самолетов аэропорта Южно-Сахалинск.
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