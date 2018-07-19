Глава Сахалина попросил выделить средства из федерального бюджета на ремонт аэродрома Оха

"Этот проект важен для Сахалинской области с точки зрения повышения транспортной доступности, особенно северных районов. Потребность в ремонте взлетно-посадочной полосы в Охе назрела давно. И сегодня у нас есть реальная возможность приступить к решению этого вопроса. Проектно-сметная документация готова, она прошла экспертизу в прошлом году", — цитирует пресс-служба Кожемяко.