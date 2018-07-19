На востоке Китая подоспел виноград 

Наньчан, 18 июля /Синьхуа/ — В последние дни наступил сезон сбора богатого урожая на виноградниках общей площадью свыше 65 га в районе Ваньли /городской округ Наньчан, провинция Цзянси, Восточный Китай/. У фермеров прибавилось работы. Фотографии Синьхуа/Вань Сян Наньчан, 18 июля /Синьхуа/ — В последние дни наступил сезон сбора богатого урожая на виноградниках общей площадью свыше 65 га в районе Ваньли /городской округ Наньчан, провинция Цзянси, Восточный Китай/. У фермеров прибавилось работы. Фотографии Синьхуа/Вань Сян Наньчан, 18 июля /Синьхуа/ — В последние дни наступил сезон сбора богатого урожая на виноградниках общей площадью свыше 65 га в районе Ваньли /городской округ Наньчан, провинция Цзянси, Восточный Китай/. У фермеров прибавилось работы. Фотографии Синьхуа/Вань Сян Наньчан, 18 июля /Синьхуа/ — В последние дни наступил сезон сбора богатого урожая на виноградниках общей площадью свыше 65 га в районе Ваньли /городской округ Наньчан, провинция Цзянси, Восточный Китай/. У фермеров прибавилось работы. Фотографии Синьхуа/Вань Сян