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Участок Японского моря продали в Приморье за 15 миллионов рублей
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Участок Японского моря продали в Приморье за 15 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На торгах разыграли участок в Приморье под марикультуру общей площадью 68,3 гектара. Изначально лот стоил 690 тысяч рублей, сообщает PrimaMedia. Однако в ходе торгов цена возросла в 22 раза и составила 15,2 миллиона рублей.
В аукционе приняли участие шесть компаний, а торги длились 18 часов. В планах — разыграть еще 45 участков площадью в 9 тысяч гектаров.
«Информация об участках доступна на карте сервиса по формированию и распределению участков, который создан Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с Росрыболовством, Роскартографией и компанией РТС-Тендер. Торги начнутся 3 августа, активно пройдут во время Восточного экономического форума и завершатся к началу II Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий — 13 сентября», — сообщает Росрыболовство.
Фото — Максим Ситников
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