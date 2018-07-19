СМИ: Омский фонд капремонта может возглавить депутат из Екатеринбурга 

Действующий депутат гордумы Екатеринбурга от партии «Справедливая Россия» Антон Швалёв может в ближайшее время переехать в Омск и стать главой регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области. Об этом пишут журналисты «Ведомостей Урала».
Антон Швалёв избрался в гордуму Екатеринбурга в 2013 году по спискам «Справедливой России», он является одним из создателей и кураторов партийного проекта «Справедливое ЖКХ». Кроме того, он успел поработать на должности заместителя директора свердловского фонда капремонта. По слухам, народный избранник сейчас ведет активные переговоры о трудоустройстве с врио губернатора Омской области Александром Бурковым. По одной из версий, в случае, если договориться о работе в фонде капремонта у Швалёва не получится, он сможет претендовать на должность главы государственной жилищной инспекции Омской области. Правда, сам Швалёв пока ситуацию комментирует достаточно сдержанно и заявляет, что переезжать в Омск он пока не собирается.
Напомним, что накануне стало известно о том, что действующий депутат Законодательного собрания Свердловской области от партии «Справедливая Россия» Андрей Жуковский назначен врио генерального директора АО «Омскэлектро», к работе он приступает 19 июля. Ещё один справедливоросс, теперь уже бывший депутат Екатеринбургской городской думы, Илья Лобов официально возглавил министерство природных ресурсов Омской области, победив перед этим в открытом конкурсе на замещение этого поста. Кроме того, совсем недавно в Омск переехал и ещё один уралец: 36-летний екатеринбургский журналист телеканала АТН и пиарщик «СР» Артём Серов, возглавил «12 канал».