Самые многострадальные дома Новосибирска без горячей воды

Негодование достигло апогея

Новосибирцы в гневе — некоторые почти месяц пользуются лишь холодной водой. Самыми сердитыми оказались жители Октябрьского и Дзержинского районов — здесь нет горячей воды с конца июня и по сей день. «Воды нет больше трех недель, — возмущается жительница дома по проспекту Дзержинского. — В СГК ссылаются на управляющую компанию, в УК ссылаются на „Тепловые сети“, а те второй день говорят, что горячая вода будет завтра. Ни во дворе, ни в округе ничего не разрыто, нет специальных машин или людей».

Жители улицы Московская в выражениях не стесняются: «Дайте горячую воду, изверги! Сначала 9 июля, затем 13, а потом и до 20 июля! Что на этот раз?».

«Беспределом» и «трехнедельным адом» называют жители правого берега аварийные отключения. «Жалуюсь на полный беспредел по адресу: ул. Бориса Богаткова, 192/5. 26 июня у нас отключили горячую воду, как было указано в объявлении, до 05.07.2018. Я не верила, что воду вернут вовремя, потому что в предыдущие годы отключения всегда продлевали из-за якобы аварий. 5 июля горячую воду не включили, а вечером появилось объявление, что из-за аварии период отключения продлевают».

Житель дома по улице Есенина Никита С. описал еще одно утро без горячей воды на своей страничке в социальных сетях: «Это какой-то трехнедельный ад. Встаешь, кипятишь два чайника воды, чтобы умыться, побриться и почистить зубы, еще один, чтобы помыть кружки и выпить кофе. Вечером количество чайников увеличивается — три, чтобы помыться, два, чтобы помыть посуду. Я устал считать свободное время в чайниках». Испытания тепловых сетей по зоне ТЭЦ-5 были запланированы с 25 июня по 9 июля, но в результате дефектов на крупных теплотрассах более 2 тысяч домов остались без воды и после указанного срока. На 18 июля продолжают находиться без горячей воды 539 объектов. Всему виной — 20 крупных дефектов, 6 из которых обнаружились на магистральных линиях с диаметром трубопровода от 150 до 1000 мм.

«Тепловые сети» обещают устранить дефекты до 25.07.2018 года включительно», — говорит департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска . Сами «Тепловые сети» в лице главного инженера Андрея Членова обещают подключить многострадальные дома правого берега к горячему водоснабжению чуть раньше — до 23.55 20 июля.

Неправильные даты

Отчаяние сквозит в жалобах мечтающих о душе новосибирцах: «Хочется спросить: ДОКОЛЕ? Почему на карте отключений никак не отражено сие затянувшееся мероприятие по испытанию теплосети ТЭЦ-5», — вопрошает житель дома №199 по улице Гоголя.

Некоторые новосибирцы реагируют менее эмоционально, но тоже задаются вопросом, почему муниципальный портал неверно отображает подключения горячей воды. «Срок по отключению уже пройден. На карте нет ни аварийного обозначения, ни планового», «Почему указана недостоверная информация по отключению горячей воды? По адресу Гоголя, 225/1 указано, что отключение с 13 по 17 июля. На самом деле, горячая вода исчезла 26 июня», — недоумевают горожане.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска пояснил VN.ru : «Полученную информацию о планируемых отключениях диспетчерская служба ЕДДС заносит на портал мэрии города. Информацию об отключенных объектах по горячему водоснабжению (ГВС) или пониженных параметрах ГВС дежурная смена ЕДДС заносит на муниципальный портал только после подтверждения этих данных диспетчерской службой филиала „Тепловые сети“. После занесения обновленной информации население города в течение 1,5-2 часов получает SMS-оповещение об отключениях на системах жизнеобеспечения Новосибирска».

SMS-оповещения получают лишь те жители города, кто установил на смартфон приложение Новосибирского филиала СГК. Энергетики уведомляют через приложение о сроках, переносах, авариях и грядущих отключениях. О сроках окончания работ по устранению дефектов после проведенных испытаний можно узнать по телефонам:

— по зоне ТЭЦ-5 — от диспетчерского персонала теплового района № 1 — тел. 223-17-14,

теплового района № 4 — тел. 204-24-36, теплового района № 5 — тел. 261-44-37, теплового

района № 6 — тел. 347-16-96;

— по зоне ТЭЦ-2 — от диспетчерского персонала теплового района № 1 — тел. 223-17-14,

теплового района № 2 — тел. 289-08-66;

— по зоне ТЭЦ-3 — от диспетчерского персонала теплового района — № 2 — тел. 289-08-66;

— по зоне ТЭЦ-4 — от диспетчерского персонала теплового района № 4 — тел. 204-24-36;

— от диспетчерского управления филиала «Тепловые сети» — тел. диспетчера — 289-01-47.