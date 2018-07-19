Во дворе на Королева павильон поставили на единственную песочницу

Павильонщики, которых согнали с центральных улиц, начали атаковать дворы красноярцев. На улице Королева ларек поставили прямо посреди детской площадки. По словам местных жителей, происходило это почти ночью, пока возмущенные люди спали.

Теперь в нескольких сантиметрах от разрушенной песочницы расположен большой серый павильон. Пока его устанавливали, умудрились поломать качели. Такое варварство люди остановить не могли.

«На правый берег их массово загоняют, делают на Мичурина и Кутузова. Сейчас здесь. Этот берег не считается элитным», — сказала одна из активисток.

Местные жители рассказывают, что бизнесмены покушались на эту землю еще весной. Им приходилось живым щитом защищать детскую площадку. Они уверены, предприниматели так настойчивы, потому что двор в списке компенсационных мест. Площадки городские власти придумали после того, как зачистили от ларьков центральные улицы.

Однако в районной администрации сообщили, что двор на Королева не является компенсационным местом. Споры возникли из-за того, что ларек находится на смежной территории. Жители одного дома дали добро на его установку, а другие — взбунтовались. Но владельцы павильона пообещали в течение месяца установить людям новые качели и песочницу.