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Во дворе на Королева павильон поставили на единственную песочницу
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Во дворе на Королева павильон поставили на единственную песочницу 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Павильонщики, которых согнали с центральных улиц, начали атаковать дворы красноярцев. На улице Королева ларек поставили прямо посреди детской площадки. По словам местных жителей, происходило это почти ночью, пока возмущенные люди спали.
Теперь в нескольких сантиметрах от разрушенной песочницы расположен большой серый павильон. Пока его устанавливали, умудрились поломать качели. Такое варварство люди остановить не могли.
«На правый берег их массово загоняют, делают на Мичурина и Кутузова. Сейчас здесь. Этот берег не считается элитным», — сказала одна из активисток.
Местные жители рассказывают, что бизнесмены покушались на эту землю еще весной. Им приходилось живым щитом защищать детскую площадку. Они уверены, предприниматели так настойчивы, потому что двор в списке компенсационных мест. Площадки городские власти придумали после того, как зачистили от ларьков центральные улицы.
Однако в районной администрации сообщили, что двор на Королева не является компенсационным местом. Споры возникли из-за того, что ларек находится на смежной территории. Жители одного дома дали добро на его установку, а другие — взбунтовались. Но владельцы павильона пообещали в течение месяца установить людям новые качели и песочницу.
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