Новый член альянса SkyTeam Cargo охватит Африку и Ближний Восток — вице-президент

ВЛАДИВОСТОК , 19 июл /ПРАЙМ/. Новый участник появится в альянсе SkyTeam Cargo в 2019 году для охвата направлений Африки и Ближнего Востока, сообщил во Владивостоке вице-президент альянса Николас Ван дер Линден.

"Альянс уникальный, потому что объединяет 12 компаний, в январе 2019 года будет еще одна компания, которая присоединится к альянсу. К сожалению, пока не можем ее назвать", — сказал он журналистам.

По его словам, альянс сегодня охватывает 27% от общего объема грузоперевозок в мире, есть возможность расширяться и дальше. Компания сделала ребрендинг трех продуктов и будет продолжать развиваться, отметил Ван дер Линден.

"Уже представлено пять континентов в этом альянсе, единственное, что не представлено — Африка и Ближний Восток. Новый член, который вступит в альянс, затронет эти области. Расширение (в альянсе) идет для того, чтобы привлечь новых членов", — сказал вице-президент альянса.

Он отметил, что официальные новости по новому члену альянса будут в октябре.