Ещё
Новый член альянса SkyTeam Cargo охватит Африку и Ближний Восток — вице-президент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый член альянса SkyTeam Cargo охватит Африку и Ближний Восток — вице-президент 

Прайм 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 19 июл /ПРАЙМ/. Новый участник появится в альянсе SkyTeam Cargo в 2019 году для охвата направлений Африки и Ближнего Востока, сообщил во Владивостоке вице-президент альянса Николас Ван дер Линден.
"Альянс уникальный, потому что объединяет 12 компаний, в январе 2019 года будет еще одна компания, которая присоединится к альянсу. К сожалению, пока не можем ее назвать", — сказал он журналистам.
По его словам, альянс сегодня охватывает 27% от общего объема грузоперевозок в мире, есть возможность расширяться и дальше. Компания сделала ребрендинг трех продуктов и будет продолжать развиваться, отметил Ван дер Линден.
"Уже представлено пять континентов в этом альянсе, единственное, что не представлено — Африка и Ближний Восток. Новый член, который вступит в альянс, затронет эти области. Расширение (в альянсе) идет для того, чтобы привлечь новых членов", — сказал вице-президент альянса.
Он отметил, что официальные новости по новому члену альянса будут в октябре.
Прайм: последние новости
Делегацию Индии на ВЭФ-2018 возглавит министр промышленности и торговли Дальний Восток важен для альянса SkyTeam Cargo – вице-президент Россельхозбанк в пятницу рассмотрит вопрос об участии в уставном капитале SWIFT
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К санкциям против РФ подключились новые страны180
Российский певец покончил с собой157
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россия пошла против решения США5
Россияне бегут с Дальнего Востока430
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение