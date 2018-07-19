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Прогулочными судами будут управлять дистанционно
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Прогулочными судами будут управлять дистанционно 

News.ru 1 час назад
Компания Rosetti Superyachts занимается адаптацией системы дистанционного навигационного управления под названием Remote Control Navigation,. Она создана для прогулочных судов. Её впервые представили на конвенции ITS Tugnology в Марселе. Сейчас она установлена и проходит дополнительные испытания на буксире Giano.
Разработчики рассказали, что управление осуществляется через два зашифрованных туннеля, это гарантируют кибербезопасность в обход сторонних серверов. Сигнал ретранслируется через стандартные кабели LAN. Используя эту технологию, капитан или оператор может управлять судном из офиса на берегу с помощью электронной реплики панели управления. Сама она находится на капитанском мостике катера или буксира. Управляющий видит данные работы моторного отделения с помощью видеокамер, которые установлены в отсеках судна у датчиков приборов. Также он контролирует навигацию.
Ранее американский журнал National Interest назвал USS Gerald Ford самым передовым авианосцем мира.
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