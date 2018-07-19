Прогулочными судами будут управлять дистанционно 

Компания Rosetti Superyachts занимается адаптацией системы дистанционного навигационного управления под названием Remote Control Navigation,. Она создана для прогулочных судов. Её впервые представили на конвенции ITS Tugnology в Марселе. Сейчас она установлена и проходит дополнительные испытания на буксире Giano.
Разработчики рассказали, что управление осуществляется через два зашифрованных туннеля, это гарантируют кибербезопасность в обход сторонних серверов. Сигнал ретранслируется через стандартные кабели LAN. Используя эту технологию, капитан или оператор может управлять судном из офиса на берегу с помощью электронной реплики панели управления. Сама она находится на капитанском мостике катера или буксира. Управляющий видит данные работы моторного отделения с помощью видеокамер, которые установлены в отсеках судна у датчиков приборов. Также он контролирует навигацию.
Ранее американский журнал National Interest назвал USS Gerald Ford самым передовым авианосцем мира.