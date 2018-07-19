Пенсионная реформа, повышение штрафов и запрет киосков. Какие законы приняли за полгода в Прикамье

Подводим итоги работы пермских депутатов в первой половине 2018 года

Пока депутаты Законодательного собрания Прикамья и Пермской городской думы находятся на каникулах, мы решили вспомнить самые резонансные законы, принятые парламентариями в первом полугодии 2018 года. Среди них — запрет киосков во дворах, увеличение штрафов и объединение городов с районами.

Запретили киоски во дворах

В марте депутаты Пермской городской думы поддержали предложение мэрии и запретили размещать киоски и павильоны на придомовой территории многоквартирных домов. Из-за новых правил жильцы многоэтажек потеряли возможность зарабатывать на аренде земельных участков, которые они сдавали бизнесменам возле своих домов.

Изменения в первую очередь затронули ТСЖ и владельцев киосков с разливной водой. Против инициативы выступили общественники, а затем УФАС

— Почему-то никто не видит, что муниципалитет просто уничтожает своих конкурентов, ведь он сам предоставляет места для размещения нестационарных торговых объектов на муниципальных землях, — заявлял градозащитник Денис Галицкий

Антимонопольщики пошли еще дальше и предложили депутатам городской думы самостоятельно отменить принятые нормы. В случае отказала УФАС пригрозило опротестовать новые правила через суд.

— При утверждении правил благоустройства и содержания территории пермская гордума вышла за пределы предоставленных федеральным законодательством полномочий, — поясняли в ведомстве. — Она не вправе в этом документе устанавливать подобные запреты.

Увеличили штрафы за размещение самовольных киосков

В апреле свою лепту в борьбе с «киоскерами» внесли депутаты Законодательного собрания. Они в первом чтении утвердили изменения в законопроект «Об административных правонарушениях в Пермском крае», которые предполагали увеличение штрафов за самовольные павильоны до одного миллиона рублей.

Многие депутаты высказывались откровенно против законопроекта, называя его одним из худших за последнее время. По мнению депутатов, закон будет нарушать права предпринимателей и сильно ударит по ТСЖ, которые зарабатывают на аренде придомовой территории. Поэтому между чтениями документ значительно доработали и приняли в окончательном варианте.

Планируется, что с 1 августа 2018 года за торговлю в неустановленных местах предпринимателям будет грозить штраф в размере от 9 до 10 тысячи рублей, а за повторное нарушение в течение года — от 10 до 15 тысяч рублей. Юридические лица будут штрафовать на сумму от 90 до 100 тысяч рублей, а за повторное нарушение — от 100 до 150 тысяч рублей. С 1 мая 2019 года штрафы предполагается увеличить.

Отказались объяснять происхождение имущества

Еще один резонансный законопроект депутаты краевого парламента обсуждали в апреле. Речь шла об инициативе депутата от КПРФ Владимира Корсуна , который предложил коллегам поддержать инициативу коммунистов и обратиться к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ратифицировать 20-ю статью конвенции ООН по борьбе с коррупцией. Эта статья предполагает уголовное наказание за превышение расходов над доходами для должностных лиц. Статья также обязывает всех чиновников доказывать появление своего имущества и происхождение своих доходов.

— За последние три года в России арестованы по обвинению в коррупции шесть губернаторов, более 30 мэров и глав городских администраций, полтора десятка заместителей глав регионов и региональных правительств, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Один за другим происходят скандалы в силовых структурах, но нас убеждают, что уровень законодательства, регулирующего противодействие коррупции в нашей стране является достаточным.

Впрочем, депутаты Законодательного собрания не поддержали инициативу коммунистов и отказались поддерживать обращение к Вячеславу Володину. Кстати, сама конвенция ООН была принята в России еще в 2006 году, но со значительными поправками и без статьи о «незаконном обогащении».

Объединили города и районы

Немало шума в этом году наделала очередная муниципальная реформа, затеянная властями и утвержденная депутатами Законодательного собрания. Главной целью предлагаемых изменений является объединение муниципальных районов и городских округов. После объединения на территории появляется единая администрация, отвечающая за район и город.

Первые процессы объединения начались в 2017 году с Краснокамска . В этом году депутаты продолжили создавать новые муниципалитеты. В феврале они создали в Гремячинске Кизеле городские округа, а в марте они объединили город Чайковский и Чайковский район, на очереди — Усольский район и Березники . Говорят, что волна объединений скоро затронет Кунгур и Добрянку.

Попросили повысить пенсионный возраст

Самым резонансным решением краевых депутатов стала поддержка пенсионной реформы. За повышение пенсионного возраста проголосовали 52 депутата, присутствовавших на заседании, 41 поддержали проект, трое воздержались, а восемь были против — представители ЛДПР и КПРФ. В итоге документ был принят и был отправлен в Государственную думу.

Не поддержали повышение пенсионного возраста депутаты Земского собрания Краснокамского района. Они назвали предложение правительства «сухим».

— Единогласно решение приняли все 15 депутатов — не поддерживать законопроект. Поскольку есть ряд причин, по которым мы не можем его принять в том виде, какой он сейчас, — рассказал 59.ru председатель Григорий Новиков . — Для женщин, например, уж больно сильно подняли возраст. И переходный период должен быть более постепенным. Считаем, что сначала необходимо обсуждение провести и всенародное голосование. Надо посмотреть, как люди живут, и проблемы другие решить. Посмотреть другие источники финансирования для повышения пенсий. Много вопросов к законопроекту. Конечно, наше решение мало повлияет, но документ необходимо корректировать.

Реформа предполагает, что в течение нескольких лет пенсионный возраст у женщин повысится до 63 лет, а у мужчин — до 65 лет. Предложение правительства еще не принято, но уже подверглось критике со стороны профсоюзов и многих граждан.

Перми волна возмущения повышением пенсионного возраста вылилась в массовые протестные акции. Только за последний месяц в городе прошло три больших митинга против пенсионной реформы. Выступающие на них люди призывают власти отказаться от столь радикального решения и искать другие пути повышения размера пенсий.

О том, как проходили митинги против пенсионной реформы смотрите в нашем фоторепортаже.