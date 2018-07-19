В Ташкенте обсудили историческую роль резолюции ООН по Центральной Азии 

Ташкент, 19 июля /Синьхуа/ — На очередной сессии Международного пресс-клуба в Ташкенте в среду обсуждались место и роль резолюции ООН по Центральной Азии.
По словам первого заместителя председателя Сената Олий Мажлиса /парламента/ Узбекистана Садыка Сафаева, принятие резолюции стало практической реализацией инициативы президента Республики Узбекистана Шавката Мирзиеева, выдвинутой в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года в Нью-Йорке.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе» была принята 22 июня 2018 года. —0—