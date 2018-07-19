В Ташкенте обсудили историческую роль резолюции ООН по Центральной Азии

Ташкент, 19 июля / Синьхуа / — На очередной сессии Международного пресс-клуба в Ташкенте в среду обсуждались место и роль резолюции ООН по Центральной Азии.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе» была принята 22 июня 2018 года. —0—