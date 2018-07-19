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В Королеве двое мужчин утонули в реке Клязьма
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В Королеве двое мужчин утонули в реке Клязьма 

Газета.Ru 1 час назад
В подмосковном Королеве двое мужчин погибли во время купания в реке Клязьма, сообщает РИАМО.
Шестнадцатого июля 38-летний мужчина утонул во время купания в необорудованном месте вне зоны спасательного поста в районе улицы Горького, 21, а вечером этого же дня 31-летний мужчина пропал в районе Шапкина моста.
"В 11:30 (17 июля — ред.) водолазами обнаружен труп пропавшего мужчины (у Шапкина моста — ред.). Оба погибших опознаны", — говорится в сообщении.
Спасатели напоминают о правилах поведения на воде. Нельзя купаться и тем более нырять в незнакомых местах и заплывать за буйки. Купаться можно только на специально оборудованных пляжах, где есть спасатели. Нельзя уплывать на надувных матрасах далеко от берега и купаться в нетрезвом виде. Также при посещении пляжа, нельзя оставлять детей без присмотра.
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