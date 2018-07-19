Запрет на вырубку ёлок к Новому году может быть отменён

России могут отменить запрет на вырубку елей к Новому году. За такие действия граждане заплатят по 200 рублей за один квадратный метр леса.

Соответствующий законопроект рекомендовал Госдуме рассмотреть в первом чтении Комитет палаты по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 19 июля. Авторами инициативы выступили депутаты Заксобрания Карелии

Сейчас срубать ёлки в лесу легально могут только юрлица и индивидуальные предприниматели. «Принятие законопроекта предоставит гражданам альтернативу — заготовить новогоднюю ель самостоятельно или приобрести её у предпринимателей, с которыми заключены договоры купли-продажи лесных насаждений на заготовку новогодних елей для праздников», — сказано в пояснительной записке к документу.

Довольно часто ёлочные базары находятся вдалеке от сёл и деревень. Чтобы купить ель к Новому году, людям приходится преодолевать до 100 километров.

Глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев считает, что необходимо тщательно подумать над необходимостью прописывать возможность рубить ёлки в федеральном законе. «У субъектов Федерации есть возможность принимать такие законы самостоятельно. Именно на региональном уровне. Это разрешено Лесным кодексом, но необходимо устанавливать порядок действий граждан», — напомнил « Парламентской газете » Николаев.