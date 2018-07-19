Рубить новогодние ёлки разрешат каждому

России может появиться закон, который разрешить всем желающим рубить себе ёлки в канун новогодних праздников. Пока что это разрешено делать только индивидуальным предпринимателям и юрлицам, а незаконная работа топором карается административными штрафами до 500 тысяч рублей и лишением свободы сроком до двух лет.

Изменить законодательство взялись депутаты заксобрания Карелии , предложив не просто разрешить самовольную рубку, но и оплачивать её в размере 200 рублей за 1 квадратный метр леса. Свой законопроект парламентарии уже внесли на рассмотрение Госдумы , а 19 июля его рассмотрит Комитет палаты по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Авторы не сомневаются, что существующий запрет себя не оправдывает, так как все подряд его нарушают.

«Принятие законопроекта предоставит гражданам альтернативу — заготовить новогоднюю ель самостоятельно или приобрести её у индивидуальных предпринимателей и юрлиц, с которыми заключены договоры купли-продажи лесных насаждений на заготовку новогодних елей для новогодних праздников», — сказано в пояснительной записке к инициативе.

Один из её авторов, зампредседателя Комитета по природным ресурсам и экологии карельского парламента Алексей Орлов сообщил, что жители отдалённых северных районов республики не первый год сталкивают с тем, что не могут купить хвойное дерево: «Ёлочные базары находятся в районных центрах за 80-100 километров. Просто невыгодно туда ехать, и проще срубить ёлку рядом с домом». По словам Орлова, если законопроект будет принят, то любой житель страны сможет прийти по месту жительства в участковое лесничество, заключить договор или выписать порубочный билет на самостоятельную заготовку новогодней ел, заплати при этом 200-400 рублей.

Традиция наряжать деревья на Новый год родилась ещё при язычестве. Тогда на праздник Новолетие, который праздновали в марте, славяне наряжали все деревья, кроме ели. Наряжая деревья, они считали, что угождают добрым духам, а ель была «деревом смерти», поэтому её не трогали.

Уже в эпоху Петра I основой для праздников стали традиции Запада. Царь-реформатор перенёс Новый год на 1 января и перенял в протестантской Германии традицию украшать. Теперь на Новый год каждый должен был украшать хвойными деревьями или ветками ворота, улицы, крыши трактиров. Позже, в XIX веке ёлки начали устанавливать в домах петербургские немцы. Привычка стала распространяться среди столичной знати и дошла до царской семьи. Первую домашнюю рождественскую елку установил Николай I, а за ним уже стала повторять петербургская элита.