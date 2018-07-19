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Андрей Воробьев встретился с жителями Сергиева Посада
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Андрей Воробьев встретился с жителями Сергиева Посада 

Газета.Ru 1 час назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сегодня поклонился мощам преподобного Сергия Радонежского в Троице‐Сергиевой Лавре, предает телеканал «360».
Сегодня патриарх Кирилл на монастырском подворье провел торжественный молебен в честь дня обретения мощей святого.
Глава Подмосковья также встретился с жителями Сергиева Посада. Они рассказали губернатору об изменениях, которые происходят в городе. «Для нас очень важны ваши наказы, ваше мнение», — заявил Воробьев.
Кроме того, он отметил, что пенсионерам в Московской области нужно оказывать помощь. «И на железнодорожном транспорте, по Москве будете ездить бесплатно», — сказал губернатор.
Кроме того, Воробьев отметил, что сохранится доплата в 700 рублей.
Ежемесячную компенсацию в размере 700 рублей могут оформить пожилые люди в возрасте от 70 лет и семьи из пенсионеров, если одному из них исполнилось 70 лет, а доход каждого не превышает два прожиточных минимума для пенсионеров.
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