Андрей Воробьев встретился с жителями Сергиева Посада

Сегодня патриарх Кирилл на монастырском подворье провел торжественный молебен в честь дня обретения мощей святого.

Глава Подмосковья также встретился с жителями Сергиева Посада. Они рассказали губернатору об изменениях, которые происходят в городе. «Для нас очень важны ваши наказы, ваше мнение», — заявил Воробьев.

Кроме того, он отметил, что пенсионерам в Московской области нужно оказывать помощь. «И на железнодорожном транспорте, по Москве будете ездить бесплатно», — сказал губернатор.

Кроме того, Воробьев отметил, что сохранится доплата в 700 рублей.

Ежемесячную компенсацию в размере 700 рублей могут оформить пожилые люди в возрасте от 70 лет и семьи из пенсионеров, если одному из них исполнилось 70 лет, а доход каждого не превышает два прожиточных минимума для пенсионеров.